Mísseis, drones e laser, o novo arsenal preparado para o grande desfile militar da China

01/09/2025 08h06

A China exibirá armas de última geração, como mísseis antinavio, drones submarinos e escudos antimísseis, durante um grande desfile militar na quarta-feira na Praça Tiananmen, conhecida como Praça da Paz Celestial, uma demonstração de força que busca desafiar a supremacia dos Estados Unidos.

A grande celebração pelos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial em 3 de setembro, em Pequim, será uma ocasião para os especialistas analisarem o armamento chinês.

Espera-se que no desfile, com a presença do presidente russo Vladimir Putin, entre outros, a China surpreenda apresentando um poderoso laser. 

O Exército já prometeu que todo o arsenal exibido será de "fabricação nacional" e estará em operação.

- "Águias" para contra-atacar a Marinha americana -

Entre as novidades esperadas, há quatro mísseis antinavio (YJ-15, YJ-17, YJ-19 y YJ-20). "YJ" é a abreviatura de "Ying Ji" ("ataque de águia" em chinês).

Estes mísseis podem ser lançados de navios ou aviões e são projetados para causar danos críticos a grandes embarcações. Os modelos YJ-17, YJ-19 e YJ-20 poderiam ser hipersônicos, o que equivale a uma velocidade de pelo menos cinco vezes a do som. 

"É necessário que a China desenvolva uma capacidade de combate potente contra embarcações e porta-aviões para evitar que os Estados Unidos constituam uma grave ameaça para a segurança nacional chinesa", afirma à AFP Song Zhongping, comentarista militar e ex-instrutor do Exército chinês, em referência às tensões no Estreito de Taiwan e no Mar do Sul da China.

- Drones submarinos -

Durante os ensaios para o desfile, dois novos veículos submarinos não tripulados de grande porte, com formato de torpedo, foram observados. 

O primeiro, denominado "AJX002", tem entre 18 e 20 metros de comprimento, segundo o site Naval News.

O segundo estava escondido sob uma lona. Atualmente, a China ainda está atrás dos Estados Unidos em poder naval na superfície, afirma o site, mas possui o maior programa mundial de "veículos submarinos não tripulados extragrandes" (XLUUV), com pelo menos cinco tipos na água.

- Escudo antimísseis -

Uma das grandes surpresas pode ser o HQ-29, descrito por alguns analistas chineses como um "caçador de satélites" com capacidade de interceptar mísseis a uma altura de 500 quilômetros e também satélites de órbita baixa. 

Este sistema, montado em um veículo com rodas, conta com dois contêineres de mísseis, cada um de aproximadamente 1,5 metro de diâmetro. 

Com estas características, poderia ser o sistema de interceptação mais avançado já desenvolvido pela China e um dos mais poderosos do mundo.

- O laser "mais potente" do mundo? -

O jornal South China Morning Post informou que um enorme veículo retangular com pintura de camuflagem pode ser um sistema capaz de derrubar mísseis e drones utilizando um poderoso laser.

A conta Zhao DaShuai na rede social X, vinculada ao Exército chinês, afirma se tratar de um "sistema de defesa antiaérea a laser mais potente do mundo".

- Novas armas nucleares? -

Segundo especialistas, os mísseis balísticos intercontinentais, capazes de transportar ogivas nucleares, devem ocupar um papel de destaque no desfile. "A China apresentará uma nova geração de armas nucleares", afirmou o analista Song Zhongping à AFP.

