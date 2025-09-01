Topo

Notícias

Ministério da Agricultura apreende no 2,4 t de café impróprio para consumo no RJ

Brasília

01/09/2025 11h40

Brasília, 1 - O Ministério da Agricultura, juntamente com o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, a Secretaria de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro (Sedcon) e a Polícia Militar do Estado, apreendeu 2,4 toneladas de café impróprio para consumo em fiscalização realizada na última semana em indústrias de café torrado e moído na região de Campos dos Goytacazes (RJ). Em nota, o ministério informou que a operação teve como objetivo identificar e coibir práticas irregulares no processamento de café, como o uso de grãos de baixa qualidade, como mofados e ardidos e a presença de impurezas como cascas e paus de café.Quatro fábricas na região foram inspecionadas, onde foram identificados lotes de café cru e torrado em desacordo com os padrões oficiais obrigatórios. Segundo o ministério, 1,07 tonelada de café impróprio ao consumo humano foi destruído durante a operação e 1,35 tonelada foi apreendido para análise laboratorial.As empresas terão ainda o prazo de 90 dias para adequar suas estruturas físicas, processos de higiene e controle de qualidade e implantar procedimentos formais de classificação e rastreabilidade de matérias-primas, informou a pasta.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Testemunha aponta propina do PCC a Ciro Nogueira, diz site; senador nega

Polícia londrina acusa cerca de 50 pessoas por apoio a uma organização pró-palestina proibida

Como era o plano de fuga de Hytalo Santos e o marido: polícia detalha ações

Influente ex-ministro é condenado a quatro meses de prisão por pornografia infantil na Dinamarca

Houthis dizem ter lançado míssil contra navio-tanque ligado a Israel perto de Yanbu, na Arábia Saudita

Premiê do Reino Unido reformula equipe e nomeia ex-funcionária do Banco da Inglaterra como principal assessora econômica

Plantio de milho verão atinge 6,7% da área no Centro-Sul, mostra AgRural

Ministério da Agricultura apreende no 2,4 t de café impróprio para consumo no RJ

Agência de refugiados da ONU reduzirá gastos em um quinto devido a cortes

Aumentar tensões com EUA sobre tarifas comerciais teria sido imprudente, diz presidente do Conselho Europeu

Organização de Xangai adverte que não se deve 'reinterpretar' acordo com o Irã para restaurar sanções