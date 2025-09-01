Minério de ferro cai com margens de aço menores e demanda fraca

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram para os níveis mais baixos em uma semana nesta segunda-feira, prejudicados pela redução das margens do aço e pelas expectativas de menor produção siderúrgica antes de um desfile militar na China.

O contrato mais negociado de janeiro do minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dalian na China encerrou as negociações do dia com perda de 2,67%, a 766 iuanes (US$107,09) a tonelada. No início da sessão, o índice atingiu o valor mais baixo desde 20 de agosto, em 761 iuanes.

Já o minério de ferro de referência para outubro na Bolsa de Cingapura perdeu 2,05%, a US$101,35 a tonelada, o valor mais baixo desde 25 de agosto.

As margens de aço mais estreitas, juntamente com as expectativas de menor produção de metal quente, pressionaram os preços do minério, disse a corretora Hongyuan Futures.

Analistas esperam que a produção de metais quentes, um indicador da demanda de minério de ferro, mostre queda acentuada, à medida que as siderúrgicas de Tangshan e de outras regiões do norte da China reduzem a produção para diminuir a poluição do ar antes de um desfile em 3 de setembro para comemorar o fim da Segunda Guerra Mundial.

Além disso, a demanda de aço limitada na China, devido às preocupações persistentes com o setor imobiliário, reduziu as margens do setor siderúrgico e diminuiu o apetite por matérias-primas.

A atividade industrial da China encolheu pelo quinto mês consecutivo em agosto, segundo uma pesquisa oficial divulgada no domingo, sugerindo que a demanda doméstica continua lenta.

"É o início de uma semana ruim, com os estoques de aço se acumulando e dados fracos de produção", disse um trader de Cingapura.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)