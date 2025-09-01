Topo

Milei muda feriados para forçar fins de semana prolongados; entenda motivos

Segundo governo, medida visa estimular o turismo doméstico Imagem: Agustin Marcarian/Reuters
do UOL

Colaboração para o UOL, em Santos

01/09/2025 12h08

O presidente da Argentina, Javier Milei, autorizou a alteração de datas de feriados que caiam aos finais de semana para forçar feriados prolongados. Medida visa estimular o turismo doméstico.

O que aconteceu

Feriados que caírem no final de semana na Argentina serão movidos. A data passará a ser na sexta-feira imediatamente anterior ou na segunda posterior ao dia original.

A medida foi adotada por uma resolução do governo federal. Ela havia sido anunciada pelo presidente Javier Milei e foi publicada e assinada pelo chefe de gabinete de ministros no último dia 28.

Mudança acontece para estimular o turismo interno. Justificativa do governo consta na resolução 139/2025.

Governo também quer favorecer setores estratégicos. Ainda segundo o texto da resolução, a mudança na data dos feriados visa beneficiar setores como gastronomia, transporte e o comércio regional.

Outro argumento do governo é que objetivo dos feriados é gerar períodos de descanso estendidos. Segundo reportou a mídia local, o governo teria afirmado que deixar os feriados caírem nos finais de semana iria contra este objetivo.

A mudança na data dos feriados não atinge os chamados "feriados imóveis". Alguns exemplos destes são o Carnaval e o Natal.

O primeiro a ser alterado acontecerá em outubro. No dia 12 de outubro, se comemora o Dia do Respeito à Diversidade Cultural, que este ano será celebrado no dia 10 do mesmo mês.

