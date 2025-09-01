Topo

Metalurgia derruba consumo industrial de energia em julho, mostra EPE

São Paulo

01/09/2025

A retração da demanda por eletricidade pelo setor metalúrgico foi a principal responsável pela baixa de 1,0% no consumo de energia elétrica da classe industrial em julho, de acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE). A queda do consumo elétrico industrial interrompeu 24 meses de taxas positivas, destacou a instituição.

Em resenha sobre o mercado de energia de julho, a EPE afirmou que o setor metalúrgico diminuiu em 146 gigawatts-hora (GWh), ou 3,4%, seu consumo naquele mês e respondeu sozinho por mais de 90% de toda a retração da indústria. O desempenho do segmento foi impactado pela produção siderúrgica, que recuou quase 10% na comparação com julho de 2024, acrescentou.

Além da metalurgia, outros quatro dos dez setores mais eletrointensivos da indústria reduziram seu consumo elétrico. Papel e celulose teve a maior retração porcentual, de 8,7% (ou -79 GWh), seguida de produtos químicos (-6,1%, ou -99 GWh); produtos de metal (-5,3%, -20 GWh); e setor automotivo (-0,5%, -3 GWh).

Considerando os 37 setores monitorados pela EPE, 18 apresentaram queda.

Entre os eletrointensivos que aumentaram o consumo estão borracha e material plástico (+4,4%; +42 GWh); alimentícios (+3,0%; +65 GWh); extração de minerais metálicos (+2,5%; +32 GWh); produtos de minerais não metálicos (+2,1%; +26 Gwh) e têxteis (+1,8%; +9 Gwh).

