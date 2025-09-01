Topo

Notícias

Mercado reduz ligeiramente expectativas de inflação e ajusta estimativa de PIB para cima no Focus

01/09/2025 09h02

SÃO PAULO (Reuters) - Agentes do mercado ajustaram para baixo suas estimativas para a inflação neste ano e no próximo, ao mesmo tempo que também alteraram ligeiramente suas expectativas para o crescimento da economia brasileira também para 2025 e 2026, mostrou a pesquisa Focus, do Banco Central, nesta segunda-feira.

Para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), referência do Banco Central para a meta de inflação, os agentes ajustaram em 0,01 ponto percentual para baixo a previsão para o final deste ano, a 4,85% ante 4,86%, ao passo que para 2026 o movimento foi de redução em 0,02 ponto, para 4,31% ante 4,33%.

A meta de inflação é de 3% com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. O mercado reduziu pela 14ª semana seguida sua estimativa de inflação para este ano e pela sétima semana seguida as expectativas para a alta dos preços no ano que vem.

Já para o Produto Interno Bruto, os agentes ajustaram as expectativas para este ano em 0,01 ponto percentual, a 2,19% ante 2,18% na semana anterior, e realizaram movimento de mesma magnitude ao estimar o crescimento da economia para 2026, agora em 1,87% ante 1,86%.

O IBGE divulgará na terça-feira os dados do PIB do segundo trimestre, com expectativas em pesquisa da Reuters de avanço de 0,3% em relação aos três primeiros meses do ano, com alta de 2,2% na comparação anual.

A pesquisa, realizada junto a uma centena de economistas, mostrou ainda expectativa de cotação do dólar em R$5,56 ao final deste ano, ante R$5,59 na semana anterior, enquanto para 2026 a previsão é de R$5,62, ante R$5,64.

O Focus apontou ainda manutenção das expectativas para a taxa de juros Selic neste ano e no próximo, a 15,00% e 12,50%, respectivamente.

(Por Eduardo Simões)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Avião da chefe da UE sofre interferência de GPS e suspeita-se que seja de origem russa

Papa Leão se reúne com James Martin, padre norte-americano conhecido por apoio à comunidade LGBT

Flotilha com ajuda para Gaza retorna a Barcelona devido às condições climáticas

Guiana elege presidente com o desafio de administrar a riqueza petrolífera

Atacante Alexander Isak vai ao Liverpool por £ 130 milhões, diz imprensa

Rebeldes do Iêmen enterram primeiro-ministro morto em bombardeio israelense

Policial que atirou em entregador no Rio diz que disparo foi 'acidental'

Israel envia tanques para interior da Cidade de Gaza e mais famílias fogem

Para entidade, normas do CNMP dificultam acesso a salários

Conab reajusta tarifas de armazéns para estoque de terceiros

Ucrânia diz que há 'rastro russo' em morte de ex-presidente do Parlamento