Menino de 11 anos é morto a tiros ao brincar de tocar campainha nos EUA

Um menino de 11 anos morreu após levar um tiro nas costas enquanto brincava de tocar campainhas no Texas, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Um menino de 11 anos que não teve seu nome divulgado morreu ontem após levar um tiro. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu.

No sábado à noite, o menino estava com outras crianças brincando de tocar a campainha e correr em Houston, no estado do Texas, nos Estados Unidos. Por volta das 23h, uma pessoa, que também não teve a identidade divulgada, o seguiu e atirou em suas costas.

Uma pessoa foi detida para interrogatório e liberada em seguida. Investigadores estão analisando vídeos de câmeras de segurança.

"Muito provavelmente vai ser uma acusação de assassinato", disse detetive. O Sargento Michael Cass, detetive de homicídios da Polícia de Houston deu entrevista a uma afiliada da CNN na região e descartou a possibilidade de legítima defesa.

Brincadeira de tocar campainha ganhou popularidade no TikTok. Apesar de existir há muito tempo, vídeos onde as pessoas tocam a campainha e saem correndo ganharam espaço na rede social recentemente.

Esta não é a primeira vez que alguém é assassinado por este motivo nos Estados Unidos. Em maio, um jovem de 18 anos foi morto a tiros ao filmar a brincadeira para postar no TikTok. Em 2020 três adolescentes morreram ao serem atropelados propositalmente como retaliação pela brincadeira.