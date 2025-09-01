PCC é máfia? Megaoperação expõe alcance financeiro do crime organizado

A megaoperação da PF na quinta-feira, em parceria com outras autoridades federais e estaduais, expôs que o alcance do poder do PCC chegou à avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, maior centro financeiro do país. As descobertas da operação são capazes de qualificar a facção criminosa como máfia?

O que aconteceu

PCC já é máfia há cerca de dez anos porque tem controle financeiro e é transnacional, diz Wálter Maierovitch. No passado, a atuação da facção chegava a países vizinhos, mas ela não integrava uma rede mundial de organizações criminosas, segundo o jurista, professor e comentarista do UOL News.

Maior facção do país detém poder financeiro desde que começou a invadir o setor de combustíveis, explica o professor. "O PCC faz parte de uma rede criminosa transnacional há um tempo. Os insumos para cocaína, por exemplo, saem do Brasil, que possui a maior indústria química da América Latina", diz Maierovitch, fundador do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone de Ciências Criminais.

Ele comemora a operação, mas aponta como óbvia a presença do PCC na Faria Lima. "Era previsível. Pense num parceiro para a máfia. Esse parceiro deve ter capital limpo disponível e querer tirar vantagem. Ele se associa à máfia, mas não vira mafioso. Os criminosos 'lavam e reciclam' o dinheiro", acrescenta o jurista.

PCC comprou usinas, fazendas de cana e postos de combustíveis, diz investigação. Depois, o dinheiro lavado era reciclado em fundos de investimento por meio de fintechs, instituições financeiras com foco no avanço tecnológico.

Ainda não é possível falar em máfia, é preciso aguardar os desdobramentos da investigação para reconhecer o poder financeiro, diz ex-procurador. "Tudo indica que o crime organizado mudou de patamar. Agora, em que nível de organização, só as investigações vão dizer", avalia Roberto Tardelli, procurador aposentado do Ministério Público de São Paulo.

Aumento do poder do PCC será constatado se investigações chegarem em autoridades, analisa Tardelli. "Para um esquema desse tamanho se manter, é necessário que haja engajamento político. As 'portas do inferno' foram abertas com a megaoperação, mas ainda não conhecemos o 'diabo'", afirma.

Expor a falta de regulamentação de um setor importante da economia foi um dos grandes resultados da operação, diz procurador aposentado. Ele lembra o caso da fake news que repercutiu em janeiro, que dizia que o governo taxaria o Pix e acabou levando à revogação de uma norma da Receita Federal que aumentaria a fiscalização das fintechs.

Receita Federal relacionou o boato à presença do PCC no sistema financeiro. "Essas fake news foram tão fortes, que, apesar de todo o esforço da Receita Federal, nós não conseguimos seguir essas mentiras, por conta da força de quem as impulsionava", afirmou Robinson Barreirinhas, secretário da Receita, no dia da megaoperação.

Maierovitch diz que a ação prejudicou o PCC, mas o esquema continua existindo. "A primeira reação é submergir para se reorganizar. O Estado não pode se entusiasmar porque é um fenômeno que está aí. A organização foi ferida, mas não morreu", avalia.

A operação mostra que é possível combater a criminalidade dentro do Estado Democrático de Direito. Não precisa invadir comunidades carentes, matar pessoas, balear crianças. Foi uma megaoperação que não disparou um tiro Roberto Tardelli, ex-procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo

Entenda a operação

Viatura da Polícia Federal na avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo Imagem: Divulgação/PF

PCC movimentou R$ 140 bilhões no esquema criminoso, aponta investigação. A atuação envolvia adulteração de combustíveis e ocultação de patrimônio que se distribuía por oito estados.

Dinheiro era aplicado principalmente em fundos de investimento por meio de fintechs. As instituições financeiras são sediadas na avenida Faria Lima, em São Paulo, endereço onde 42 mandados foram cumpridos.

Foram bloqueados e sequestrados mais de R$ 3,2 bilhões em bens e valores. Ao todo, 141 veículos, 192 imóveis e duas embarcações foram apreendidos. Já 41 pessoas e 255 empresas tiveram os recursos bloqueados, incluindo a suspensão imediata de 21 fundos de investimento.

Dos 14 alvos de prisão preventiva, seis foram encontrados. Eles são suspeitos de crimes contra a ordem econômica, adulteração de combustíveis, lavagem de dinheiro, fraude fiscal, estelionato e crimes ambientais.

Esquema seria comandado pelo empresário Mohamad Hussein Mourad. Conhecido como "Primo" ou "João", ele é um dos suspeitos que não foram localizados pelos policiais. Mohamad se apresentava como CEO da empresa G8LOG, especializada em transporte rodoviário de cargas perigosas.