Maduro diz que Venezuela é um país pacífico, mas não se curvará a ameaças

CARACAS (Reuters) - A Venezuela está enfrentando a maior ameaça vista na América do Sul em um século, mas não se curvará a ela, disse o presidente Nicolás Maduro nesta segunda-feira em uma rara coletiva de imprensa.

As tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela aumentaram nas últimas semanas em meio a um grande reforço naval dos EUA no sul do Caribe e em águas próximas, que, segundo autoridades norte-americanas, tem como objetivo enfrentar as ameaças dos cartéis de drogas latino-americanos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, fez da repressão aos cartéis de drogas uma meta central de seu governo, parte de um esforço mais amplo para limitar a migração e proteger a fronteira sul dos EUA.

No entanto, Maduro, o ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, e outras autoridades disseram que os EUA estão ameaçando seu país com a força naval e que a ação faz parte de um esforço para justificar uma intervenção contra eles.

"A Venezuela está enfrentando a maior ameaça que já foi vista em nosso continente nos últimos 100 anos", disse Maduro a jornalistas, autoridades e militares uniformizados em Caracas. "Nunca se viu uma situação como essa."

Seu país é pacífico, acrescentou Maduro, mas não se curvará às ameaças.

O governo da Venezuela tem zombado das afirmações dos EUA de que o país e sua liderança são fundamentais para o grande tráfico internacional de drogas.

Em agosto, os Estados Unidos dobraram sua recompensa por informações que levassem à prisão de Maduro para US$50 milhões, devido a alegações de tráfico de drogas e ligações com grupos criminosos.

(Reportagem da Reuters)