Maduro se diz pronto para 'luta armada' se Venezuela for invadida pelos EUA

01/09/2025 14h55

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, assegurou, nesta segunda-feira (1º), que está preparado para passar à "luta armada" caso seu país seja invadido pelos Estados Unidos, após a mobilização militar anunciada por Washington nas águas do Caribe, que a Venezuela considera uma "ameaça".

"Nós estamos em um período especial de preparação máxima. E em qualquer circunstância, vamos garantir o funcionamento do país", disse Maduro a jornalistas.

"Se a Venezuela for agredida, passaria imediatamente ao período de luta armada em defesa do território nacional e da história e do povo da Venezuela", acrescentou.

