Maduro denuncia que oito embarcações dos EUA com 1.200 mísseis 'apontam para a Venezuela'

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou nesta segunda-feira (1º) que oito navios militares dos Estados Unidos e 1.200 mísseis estão apontados para seu país, ao reagir à mobilização antinarcóticos anunciada por Washington nas águas do Caribe.

"A Venezuela está enfrentando a maior ameaça vista em nosso continente nos últimos 100 anos", disse Maduro durante um encontro com a imprensa internacional em Caracas.

Segundo o presidente venezuelano, os "oito navios militares com 1.200 mísseis e um submarino" que apontam para a Venezuela constituem "uma ameaça extravagante, injustificável, imoral e absolutamente criminosa, sangrenta".

