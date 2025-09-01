Topo

Notícias

Lotomania: Prêmio acumula e sobe para R$ 4 milhões; veja números sorteados

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
Imagem: LUIS LIMA JR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
do UOL

Colaboração para o UOL

01/09/2025 20h18Atualizada em 01/09/2025 20h53

Ninguém acertou as 20 dezenas sorteadas hoje no concurso 2817 da Lotomania.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 01-04-09-16-20-26-35-49-54-65-72-73-84-85-87-93-94-97-98-00.

Relacionadas

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 14 milhões; veja dezenas sorteadas

+ Milionária acumula e prêmio vai a R$ 152 milhões; veja números e trevos

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 20 milhões; veja números e time

O próximo concurso será realizado na quarta, com prêmio estimado de R$ 4 milhões.

Não houve apostas vencedoras com 19 números.

55 apostas fizeram 18 acertos, com prêmio de R$ 2.880,48.

Houve 524 apostas vencedoras com 17 dezenas. Cada uma recebe R$ 302,34.

3.210 jogos vencedores fizeram 16 acertos e ganham R$ 49,35.

14.130 apostas vencedoras acertaram 15 números, com prêmio de R$ 11,21.

Lotomania: Como faço para participar do próximo sorteio?

Basta fazer uma aposta de 50 números nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Os maiores prêmios são destinados para os bilhetes que acertam 20 e 19 números, ou erram todos as dezenas sorteadas. As apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio, que normalmente ocorre às 20h (horário de Brasília).

Quanto custa a aposta?

Na Lotomania, diferentemente de outras modalidades da Caixa, só existe uma possibilidade da aposta, com 50 números. O preço único é de R$ 3.

Lotomania: quais são as chances de ganhar?

A chance de levar o principal prêmio, que precisa de 20 acertos, é uma em 11.372.635. Na faixa dos 19 números, a chance é uma em 352.551. Ficar sem acertar nada é tão provável quanto acertar as 20 dezenas: uma chance em 11.372.635.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Venus Williams e Leylah Fernandez avançam nas duplas do US Open

Crianças ucranianas abrem ano letivo no subsolo

Presidente da Assembleia Legislativa de GO faz 'brincadeira' com tortura para anunciar concurso

Líder da Coreia do Norte cruzou a fronteira com a China de trem, diz mídia estatal

Justiça argentina proíbe divulgação de áudios gravados da irmã de Milei

CPMI pede preventiva de 'Careca do INSS' e de ex-presidente do instituto

CPMI do INSS aumenta ritmo de sessões e já quer ouvir ex-ministro de Lula na próxima semana

Quem é a estudante de veterinária acusada de gerenciar dinheiro do PCC

Exército irá impedir manifestações próximas a quartéis durante julgamento de Bolsonaro

Presidente de Equador muda chefes militares para fortalecer luta contra o narcotráfico

Corpo é achado em mala no guarda-volumes da rodoviária de Porto Alegre