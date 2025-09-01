Em prisão domiciliar, Bolsonaro pede para STF autorizar visita de Lira

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu hoje ao STF autorização para que o deputado Arthur Lira (PP-AL) o visite na prisão domiciliar.

O que aconteceu

Permissão tem de ser concedida pelo ministro relator do caso, Alexandre de Moraes. Não há resposta até o momento. Só os advogados, filhos, netos e cunhadas do ex-presidente podem visitá-lo sem pedir autorização da corte.

Moraes tem permitido as visitas solicitadas por Bolsonaro. O ministro só negou os pedidos avulsos, feitos sem autorização da defesa do ex-presidente, e um do deputado Gustavo Gayer (PL-GO), que também é investigado no STF.

Ex-presidente recebe hoje a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), um dia antes do início do julgamento da trama golpista. Moraes autorizou a visita ontem, mas lembrou que Damares, assim como as demais visitas de Bolsonaro, terá o carro revistado ao sair da casa do ex-presidente.

No sábado, Moraes endureceu o monitoramento da prisão domiciliar do ex-presidente. Ele aumentou a presença policial na área externa da casa e determinou a vistoria do interior e do porta-malas de carros saindo do local.

Vigilância foi determinada diante de "risco de fuga". A PF revelou mensagens do celular de Bolsonaro nas quais ele aparece articulando com o filho e outros interlocutores para pressionar o STF a livrá-lo do processo por tentativa de golpe por meio de ameaças de sanções dos Estados Unidos. Além disso, também foi encontrado no celular um rascunho de pedido de asilo ao presidente da Argentina, Javier Milei, feito em 2024.

Amanhã, Primeira Turma do STF começa a julgar Bolsonaro e mais sete por tentativa de golpe de Estado. Além do ex-presidente, também são réus: