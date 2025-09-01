Topo

Notícias

Em prisão domiciliar, Bolsonaro pede para STF autorizar visita de Lira

O ex-presidente da Câmara Arthur Lira e o ex-presidente Jair Bolsonaro, em foto de 2022 - Evaristo Sá-26.abr.22/AFP
O ex-presidente da Câmara Arthur Lira e o ex-presidente Jair Bolsonaro, em foto de 2022 Imagem: Evaristo Sá-26.abr.22/AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

01/09/2025 13h37

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu hoje ao STF autorização para que o deputado Arthur Lira (PP-AL) o visite na prisão domiciliar.

O que aconteceu

Permissão tem de ser concedida pelo ministro relator do caso, Alexandre de Moraes. Não há resposta até o momento. Só os advogados, filhos, netos e cunhadas do ex-presidente podem visitá-lo sem pedir autorização da corte.

Moraes tem permitido as visitas solicitadas por Bolsonaro. O ministro só negou os pedidos avulsos, feitos sem autorização da defesa do ex-presidente, e um do deputado Gustavo Gayer (PL-GO), que também é investigado no STF.

Ex-presidente recebe hoje a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), um dia antes do início do julgamento da trama golpista. Moraes autorizou a visita ontem, mas lembrou que Damares, assim como as demais visitas de Bolsonaro, terá o carro revistado ao sair da casa do ex-presidente.

No sábado, Moraes endureceu o monitoramento da prisão domiciliar do ex-presidente. Ele aumentou a presença policial na área externa da casa e determinou a vistoria do interior e do porta-malas de carros saindo do local.

Vigilância foi determinada diante de "risco de fuga". A PF revelou mensagens do celular de Bolsonaro nas quais ele aparece articulando com o filho e outros interlocutores para pressionar o STF a livrá-lo do processo por tentativa de golpe por meio de ameaças de sanções dos Estados Unidos. Além disso, também foi encontrado no celular um rascunho de pedido de asilo ao presidente da Argentina, Javier Milei, feito em 2024.

Amanhã, Primeira Turma do STF começa a julgar Bolsonaro e mais sete por tentativa de golpe de Estado. Além do ex-presidente, também são réus:

  • Alexandre Ramagem, deputado federal (PL-RJ) e ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);
  • Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;
  • Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal;
  • Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional);
  • Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência;
  • Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército;
  • Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Quem é o empresário que tentou fugir de lancha de operação da PF contra PCC

Menino de 11 anos é morto a tiros ao brincar de tocar campainha nos EUA

Em prisão domiciliar, Bolsonaro pede para STF autorizar visita de Lira

'Não tenho medo', diz Gattuso antes da estreia à frente da seleção italiana

Julgamento de Bolsonaro e de demais réus exige serenidade, sem interferências, diz Barroso

Julgamento sobre tentativa de golpe de Estado pode ser marco para democracia brasileira, diz Barroso

Alta Mogiana encerra colheita de café 2025 com produtividade até 30% menor

VerÃ£o de 2025 foi o mais quente registrado no Reino Unido

Ex-boxeador Joe Bugner, que lutou com Ali pelo título mundial, morre aos 75 anos

Anormal seria se não houvesse tensão por causa do 8 de janeiro, diz Barroso

Área tratada com aplicação de defensivos cresce 3,1% no Brasil no 1º semestre