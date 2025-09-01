Topo

Notícias

Líder norte-coreano Kim Jong Un está na China, diz agência sul-coreana

01/09/2025 19h27

O trem que transportava o líder norte-coreano Kim Jong Un entrou na China na madrugada desta terça-feira (2, noite de segunda em Brasília), segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, que citou a rádio estatal norte-coreana.

Trata-se de uma viagem internacional incomum para Kim, um dos 26 chefes de Estado que participarão de um desfile militar em Pequim para comemorar o 80º aniversário da rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial.

Se tudo ocorrer conforme o previsto, o encontro diplomático será a primeira vez que Kim, o presidente russo, Vladmir Putin, e o líder chinês, Xi Jinping, aparecem juntos em um mesmo evento.

Na segunda-feira, Xi e Putin criticaram o Ocidente durante uma reunião de líderes euroasiáticos em Tianjin, ao sul de Pequim.

A Organização para Cooperação de Xangai se apresenta como um modelo de colaboração não ocidental entre 10 países da região e busca se tornar uma alternativa às alianças tradicionais.

A eventual presença de Kim "formaliza publicamente a relação trilateral entre China, Rússia e Coreia do Norte", disse à AFP Soo Kim, consultor de riscos geopolíticos e ex-analista da CIA.

Kim teve uma breve experiência de diplomacia internacional de alto nível em 2018, quando se reuniu várias vezes com o presidente americano, Donald Trump, e com o então presidente sul-coreano Moon Jae-in.

No entanto, retirou-se da cena internacional depois do fracasso, em 2018, de cúpula com Trump em Hanói, no Vietnã. Em 2023, Kim se reuniu com Putin no extremo leste da Rússia.

ksb/st/ag/mel/ic/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Anistia acusa forças sírias e aliados de executar 46 drusos

Flotilha de ajuda para Gaza parte de Barcelona após reviravolta do tempo

Venus Williams e Leylah Fernandez avançam nas duplas do US Open

Crianças ucranianas abrem ano letivo no subsolo

Presidente da Assembleia Legislativa de GO faz 'brincadeira' com tortura para anunciar concurso

Líder da Coreia do Norte cruzou a fronteira com a China de trem, diz mídia estatal

Justiça argentina proíbe divulgação de áudios gravados da irmã de Milei

CPMI pede preventiva de 'Careca do INSS' e de ex-presidente do instituto

CPMI do INSS aumenta ritmo de sessões e já quer ouvir ex-ministro de Lula na próxima semana

Quem é a estudante de veterinária acusada de gerenciar dinheiro do PCC

Exército irá impedir manifestações próximas a quartéis durante julgamento de Bolsonaro