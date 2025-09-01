Topo

Líder norte-coreano inspeciona nova linha de produção de mísseis

01/09/2025 00h25

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, inspecionou uma nova linha de produção de mísseis antes de viajar à China para acompanhar um desfile militar em Pequim, informou a imprensa estatal nesta segunda-feira.

Kim visitou no domingo uma fábrica de munições e afirmou que "a capacidade de produção de mísseis aumentou rapidamente" no país, um aliado da Rússia. 

Ele também ratificou na visita "três novos planos de longo prazo relacionados à capacidade de produção de mísseis", informou a agência oficial de notícias KCNA.

A Coreia do Norte enviou mísseis e outras armas para a Rússia, que está em guerra na Ucrânia, além de milhares de soldados, segundo agências de inteligência sul-coreanas e ocidentais.

A visita de Kim à fábrica aconteceu pouco antes da viagem para Pequim, onde ele acompanhará um desfile militar ao lado de outros governantes, como o presidente russo Vladimir Putin.

O desfile militar em Pequim será organizado para celebrar o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial. Analistas consideram o evento a primeira reunião multilateral internacional que terá a participação do líder norte-coreano.

hs/rsc/mas/ag/fp

© Agence France-Presse

