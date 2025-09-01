Leste do Afeganistão é atingido por terremoto devastador: mais de 800 pessoas morreram

Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu o leste do Afeganistão na noite de domingo (31), deixando ao menos 800 mortos e mais de 2.800 feridos. Helicópteros de resgate foram enviados pelas autoridades do Talibã na manhã de segunda-feira (1º) para a região. O terremoto foi seguido por pelo menos outras cinco réplicas, que foram sentidas a centenas de quilômetros de distância.

O epicentro, a apenas oito quilômetros de profundidade, foi localizado a 27 quilômetros de Jalalabad, capital da província de Nangarhar, na fronteira com a vizinha província de Kunar, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Este é o segundo grande terremoto enfrentado pelo governo talibã desde seu retorno ao poder, em 2021. Em 2023, em Herate, no outro extremo do país, na fronteira oeste com o Irã, mais de 1.500 pessoas morreram e mais de 63.000 casas foram destruídas.

U primeiro balanço provisório indicava 610 mortos e 1.300 feridos na província de Kunar, além de 12 mortos e 255 feridos na província de Nangarhar, segundo o porta-voz do Ministério do Interior, Abdul Mateen Qani.

Autoridades afegãs insistem que o número de vítimas aumenta à medida que as operações de buscas avançam em áreas remotas e de difícil acesso, e afirmam que os danos são "muito significativos" na província de Kunar.

Refugiados

"Nunca vivenciamos nada parecido", disse à AFP Ijaz Ulhaq Yaad, um funcionário de alto escalão do distrito de Nurgal, na província de Kunar, durante a noite. "Foi assustador, as crianças e mulheres gritavam desesperadas", disse ele por telefone.

Segundo Yaad, a maioria dessas famílias havia retornado recentemente ao Afeganistão, após serem expulsas do Paquistão ou do Irã nas recentes ondas de deportações dos dois países vizinhos, que juntos enviaram de volta quase quatro milhões de afegãos.

"Havia cerca de 2.000 famílias de refugiados que retornaram e planejavam reconstruir suas casas" nesta região agrícola na fronteira com o Paquistão, explicou ele.

Com medo de novos tremores, "todos estão ficando do lado de fora", embora "as três maiores vilas no distrito de Nurgal já tenham sido completamente destruídas, segundo nossas informações", disse ele.

No entanto, o acesso às vilas e aldeias é difícil para autoridades, serviços de emergência e a mídia, pois deslizamentos de terra bloquearam estradas.

Terremotos frequentes

O Afeganistão é frequentemente atingido por terremotos, particularmente na cordilheira Hindu Kush, perto da junção das placas tectônicas Eurasiática e Indiana. Mas o que ocorreu no meio da noite ? e foi seguido por cinco tremores secundários, incluindo um de magnitude 5,2 ? foi particularmente violento.

Jornalistas da AFP sentiram os tremores em Cabul por vários segundos, assim como em Islamabad, no Paquistão, a 370 km de distância em linha reta.

A missão da ONU no Afeganistão, uma dos últimos pilares de apoio em um país duramente atingido por cortes drásticos recentes na ajuda humanitária internacional, declarou estar "profundamente entristecida por um terremoto devastador que deixou centenas de mortos". "Nossas equipes estão no local prestando ajuda emergencial", acrescentou.

A província de Nangarhar já havia sido atingida na semana passada por enchentes repentinas que mataram cinco pessoas e causaram grandes danos, destruindo terras agrícolas e áreas residenciais.

Em outubro de 2023, o terremoto de magnitude 6,3 em Herate, seguido por oito tremores secundários, foi o mais mortal a atingir o país ? um dos mais pobres do mundo ? em mais de 25 anos.

De acordo com o Banco Mundial, quase metade da população do Afeganistão vive na pobreza.

(Com AFP)