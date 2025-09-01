'Bolsonaro deve cumprir pena em cela, não em casa', defende jurista

O jurista Lenio Streck avalia que, em caso de condenação, Bolsonaro deve cumprir pena em unidade prisional comum, mas com cela especial, afirmou ele no UOL News. No Canal UOL, Streck descartou prisão em unidade militar ou regime domiciliar.

Para Streck, a prerrogativa de ex-presidente garante a Bolsonaro uma cela especial, como ocorreu com Lula, mas não o direito à prisão domiciliar. Ele defende que o precedente do caso Collor precisa ser revisto.

Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Sou insuspeito em falar sobre isso. Ex-chefes de Estado, ex-chefes de governo, como é o caso no Brasil, eles continuam com algumas prerrogativas porque eles detêm segredos de Estado. Isso não significa que eles possam ficar em casa, isso significa que eles têm que ir para uma prisão, no caso em Brasília, a Papuda, com uma sala em que ali ele tem à disposição a sua prerrogativa de ex-chefe de Estado. Lenio Streck, jurista

Agora, o Supremo, de algum modo, criou um problema para si mesmo, ou para o sistema, na medida em que ele deu para o Collor uma prisão domiciliar. Claro que são coisas diferentes. Esta domiciliar do Bolsonaro é uma construção jurisprudencial, ou uma construção que evita a prisão preventiva. Lenio Streck

Streck argumenta que a hipótese de prisão militar ou domiciliar para Bolsonaro é improvável e que o caso Collor, que teve prisão domiciliar, precisa ser reavaliado pelo STF.

Eu não creio em unidade militar. Essa é uma questão que eu descartaria. Eu teria duas hipóteses aí. A hipótese, digamos, mais racional, mais comum, é a de uma prisão, como qualquer outra, como a Papuda, por exemplo, que está lá em Brasília. E dentro da Papuda, um estabelecimento, digamos, que lhe dê a prerrogativa de ficar solo numa cela. Lenio Streck, jurista

'Julgamento de Bolsonaro é divisor de águas', diz Lenio Streck

O julgamento de Jair Bolsonaro é, segundo Streck, o mais importante dos últimos 70 anos e pode marcar um 'Nunca Mais' para tentativas de golpe no Brasil.

Veja, nós já sofremos, desde 1889, 14 tentativas de golpe de Estado e golpes. A grande questão é se aprendemos algo para evitar a 15ª. Por isso que, dos últimos 70 anos, talvez esse seja o julgamento mais importante porque pela primeira vez se coloca no banco dos réus aqueles que falharam numa tentativa de golpe. Lenio Streck

Streck faz paralelo com o julgamento de Hitler em 1924, alertando para os riscos da leniência judicial em casos de ameaça à democracia.

Os alemães cometeram um erro grave quando julgaram Hitler em 1924, e isso custou caro para o mundo. Então, esse é o julgamento que pode fazer com que se possa dizer no Brasil, talvez, talvez não com a dramaticidade com que fez o promotor, lá do filme '1985', interpretado pelo Darín, 'Nunca Mais'. Lenio Streck

O jurista avalia que a condenação de Bolsonaro é altamente provável e estima pena entre 24 e 27 anos de prisão, restando saber se a decisão será unânime no STF.

A discussão é quantos anos. Nos meus cálculos, eu penso que ficará entre 24 e 26, 27 anos de prisão para ele. A discussão aí é saber se haverá unanimidade ou se haverá um voto contra, por exemplo, com o do Fux. Lenio Streck

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: