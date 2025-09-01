Topo

Notícias

Justiça do Rio aumenta para R$ 12 mil indenização de Nikolas a Felipe Neto

O influenciador Felipe Neto e deputado federal Nikolas Ferreira (PL-RJ) - Reprodução/Redes Sociais
O influenciador Felipe Neto e deputado federal Nikolas Ferreira (PL-RJ) Imagem: Reprodução/Redes Sociais
Victoria Bechara
do UOL

Do UOL, em São Paulo

01/09/2025 15h38

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aumentou de R$ 8.000 para R$ 12 mil o valor da indenização por danos morais que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) deverá pagar ao influenciador Felipe Neto.

O que aconteceu

Desembargadora diz que Nikolas usou imagem e voz de Felipe Neto sem autorização. Na decisão, a relatora do caso, Renata Machado Cotta, disse que o deputado utilizou a imagem do influenciador para reprovar os posicionamentos dele, afirmando que Felipe Neto "cancela dezenas de pessoas" e transmite "ideias reprováveis a crianças".

A sentença que estabeleceu o valor de R$ 8.000 é de novembro de 2024. Neto recorreu, argumentando que sua imagem foi usada de forma "negativa e vexatória" em conteúdos nas redes sociais de Nikolas.

A Justiça considerou que Nikolas utilizou a imagem do influenciador para lucrar. Segundo a magistrada, a publicação do deputado serviu para divulgar a abertura de novas vagas em um curso ministrado por ele. Nas postagens, ele divulgou os links do evento.

Desembargadora afirmou que a liberdade de expressão não pode ser usada como justificativa para atos de difamação. Para fixar o valor da indenização, ela considerou a "intensidade da lesão", as condições socioeconômicas dos envolvidos e o fato de ambos serem pessoas públicas.

Nesse contexto, considerando que ambas as partes são pessoas públicas e que ostentam razoável condição financeira, considero que o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 deve ser majorado para R$ 12.000,00, quantia que melhor considera a extensão da exposição a que o autor foi submetido, bem como o intuito, ainda que indireto, do réu, de obter proveito próprio
Desembargadora Renata Machado Cotta, do TJ-RJ

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Swiatek bate Alexandrova e avança às quartas do US Open

SAIBA MAIS-Julgamento de Bolsonaro no STF chega à etapa final

Conab investirá R$ 300 mi para compra de 200 mil t de arroz da safra 2025/26

Maduro diz que oito navios dos EUA com 1.200 mísseis 'apontam para a Venezuela'

Maduro acusa EUA de tentarem invadir Venezuela e ameaça recorrer à luta armada

Ruas com nomes polêmicos em SP

Boxeadora argelina campeã dos Jogos Olímpicos de Paris inicia batalha judicial contra testes de feminilidade

Associação de acadêmicos diz que Israel comete genocídio em Gaza

'Sniper do tráfico' acusado de matar soldado da Rota é condenado a 45 anos

Verão do Reino Unido foi o mais quente desde início dos registros, diz serviço meteorológico

Napoli fecha janela de transferências com contratação do atacante Rasmus Hojlund