Topo

Notícias

Justiça argentina proíbe divulgação de áudios gravados da irmã de Milei

01/09/2025 20h50

A Justiça argentina ordenou nesta segunda-feira (1º) o fim da divulgação de áudios "gravados ilegalmente" da irmã do presidente Javier Milei, Karina Milei, e publicados pela imprensa, no que o governo chamou de "operação de inteligência ilegal".

A medida responde a um pedido do Executivo contra material vazado pela imprensa na sexta-feira, no qual Karina Milei afirma: "Não podemos entrar na briga entre nós. Nós precisamos estar unidos".

O restante do conteúdo da gravação, supostamente de 50 minutos, é desconhecido publicamente.

O governo assegura que Karina Milei foi gravada "ilegalmente na Casa Rosada", sede do Executivo, informou no X o porta-voz presidencial, Manuel Adorni.

A ordem judicial publicada por Adorni exige "o cessar da divulgação unicamente dos áudios gravados na Casa do Governo" e atribuídos a Karina Milei, "por qualquer meio".

O caso soma-se ao escândalo após a divulgação, em 19 de agosto, de outros áudios nos quais o então titular da agência de Deficiência (Andis), Diego Spagnuolo, assegura que a irmã do presidente recebia 3% das compras de medicamentos para deficientes.

O agora ex-funcionário afirma nessas gravações ter avisado a Javier Milei sobre a suposta trama de sua irmã e secretária da Presidência.

Nesta segunda-feira, o Ministério da Segurança também pediu o mandado de busca e apreensão contra o canal de streaming "Carnaval Stream", assim como contra jornalistas e empresários envolvidos com esse meio, por onde foram divulgados pela primeira vez tanto os áudios de Karina Milei como os de Spagnuolo.

A justiça ainda não decidiu sobre esse pedido nem ordenou prisões.

A divulgação dos áudios de Spagnuolo gerou uma denúncia judicial que resultou em mais de 20 mandados de busca e apreensão.

Karina Milei não se manifestou publicamente sobre o tema, enquanto Javier Milei rejeitou as acusações. "Tudo o que ele [Spagnuolo] diz é mentira, vamos levar à Justiça e provar que ele mentiu", declarou na última quarta-feira durante um ato de campanha em que manifestantes jogaram pedras contra sua comitiva.

mry/lm/ag/lm/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Anistia acusa forças sírias e aliados de executar 46 drusos

Flotilha de ajuda para Gaza parte de Barcelona após reviravolta do tempo

Venus Williams e Leylah Fernandez avançam nas duplas do US Open

Crianças ucranianas abrem ano letivo no subsolo

Presidente da Assembleia Legislativa de GO faz 'brincadeira' com tortura para anunciar concurso

Líder da Coreia do Norte cruzou a fronteira com a China de trem, diz mídia estatal

Justiça argentina proíbe divulgação de áudios gravados da irmã de Milei

CPMI pede preventiva de 'Careca do INSS' e de ex-presidente do instituto

CPMI do INSS aumenta ritmo de sessões e já quer ouvir ex-ministro de Lula na próxima semana

Quem é a estudante de veterinária acusada de gerenciar dinheiro do PCC

Exército irá impedir manifestações próximas a quartéis durante julgamento de Bolsonaro