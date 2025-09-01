Topo

Juros: dólar traz viés de alta a DI longo e demais ficam estáveis

São Paulo

01/09/2025 09h23

Os juros futuros operam estáveis na manhã desta segunda-feira, 1, com viés de alta nos longos em sintonia com o dólar, em dia que tende a ser de liquidez menor pelo feriado nos Estados Unidos, que mantém fechado o mercado de Treasuries. Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 tinha mínima de 13,960%, de 13,962% no ajuste de sexta-feira, 29. O DI para janeiro de 2029 subia a 13,225%, de 13,199%, e o para janeiro de 2031 ia para 13,525%, de 13,499% no ajuste anterior.

