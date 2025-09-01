Topo

Julgamento de Bolsonaro no UOL: como acompanhar transmissão ao vivo do STF

Do UOL, em São Paulo

01/09/2025 14h28Atualizada em 01/09/2025 14h28

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal), por envolvimento em uma trama golpista, terá início amanhã, às 9h. A sessão desta terça será exibida na íntegra ao vivo pelo UOL (veja no vídeo acima), em mais de 10h de transmissão, com a análise de convidados e comentaristas.

Como e quando assistir o julgamento de Bolsonaro no UOL

As sessões do julgamento vão se estender por duas semanas. O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, marcou sessões extraordinárias para analisar o caso de Bolsonaro e de outros integrantes do "núcleo 1" da ação penal sobre a tentativa de golpe em 2022. As datas previstas são 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.

  • 2/9 (terça), às 9h e às 14h
  • 3/9 (quarta), às 9h
  • 9/9 (terça), às 9h e às 14h
  • 10/9 (quarta), às 9h
  • 12/9 (sexta), às 9h e às 14h

O UOL transmitirá o julgamento na íntegra. As audiências poderão ser acompanhadas ao vivo, das 9h às 19h, pelo Canal UOL na TV, pela página inicial do UOL e também pelo canal do UOL no YouTube (clique aqui para acessar).

A transmissão conta com a participação de comentaristas. As análises serão feitas nos momentos de pausa do julgamento por Josias de Souza, Leonardo Sakamoto, Beto Vasques, Ricardo Kotscho e Isabela Kalil.

Onde encontrar o Canal UOL:

  • Claro TV: canal nº 549
  • Sky: canal n° 88
  • Vivo TV: canal nº 613
  • Oi TV: canal nº 140
  • TVRO Embratel: canal nº 546
  • Samsung TV: canal n° 2074
  • Pluto TV
  • Zapping: canal nº 64
  • UOL Play

Como será o julgamento?

As audiências seguirão as seguintes etapas:

  1. Leitura do relatório do ministro-relator: Alexandre de Moraes resume tudo o que ocorreu no processo.
  2. Manifestação da PGR: Paulo Gonet apresenta manifestação em que deve pedir a condenação de todos os réus por cinco crimes.
  3. Manifestação das defesas: Cada advogado terá uma hora para apresentar seus argumentos; a manifestação das defesas será feita na seguinte ordem: Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto.
  4. Voto do relator: Em seu voto, Moraes anuncia sua decisão pela condenação ou absolvição dos réus e explica os motivos.
  5. Voto dos demais ministros: A ordem é de antiguidade na Turma: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e o último a votar é o presidente, Cristiano Zanin.

Os réus do "núcleo crucial"

  1. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
  2. Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência;
  3. Almir Garnier Santos, almirante e ex-comandante da Marinha;
  4. Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro da Justiça;
  5. Augusto Heleno, general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
  6. Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; foi delator no processo;
  7. Paulo Sérgio Nogueira, general da reserva e ex-ministro da Defesa;
  8. Walter Braga Netto, general da reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa.

Julgamento de Bolsonaro no STF -- 1º dia

Notícias

