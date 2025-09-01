Topo

Julgamento de Bolsonaro prevê segurança no Planalto e na casa de Lula

Carolina Juliano

01/09/2025 05h57

O ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus do processo que apura a tentativa de golpe de Estado começam a ser julgados amanhã, no Supremo Tribunal Federal, com um protocolo de segurança feito exclusivamente para este julgamento. O esquema cita a colocação de gradis em torno do Palácio do Planalto, além de reforço de segurança nas residências oficiais do presidente Lula e do vice, Geraldo Alckmin, se necessário. Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, o plano diz que o Comando Militar do Planalto deve se responsabilizar pelas residências de Lula e Alckmin e o Gabinete de Segurança Institucional deve "realizar o cercamento da sede do Palácio do Planalto, com gradis". O mesmo vale para o Palácio do Itamaraty e para o Ministério da Justiça, que ficam a poucos metros do STF. Os gradis que cercaram o Planalto durante quase dez anos foram removidos por ordem de Lula em maio de 2023, em um gesto simbólico de volta à normalidade após os ataques às sedes dos Três Poderes. O julgamento de Bolsonaro e dos outros sete réus do chamado núcleo crucial da trama está previsto para ocorrer nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. Saiba mais.

EUA podem reagir com sanções em tempo real durante julgamento de Bolsonaro. Fontes da administração Donald Trump disseram reservadamente à colunista do UOL Mariana Sanches que acompanharão "de perto" o julgamento de Jair Bolsonaro e que existe uma lista de opções de "sanções e tarifas" contra o Brasil que poderão ser acionadas pelo governo norte-americano em tempo real, conforme os ministros da Primeira Turma do STF indiquem qual será o destino do ex-presidente brasileiro. A colunista apurou que está em discussão a possibilidade de novas rodadas de cassação de vistos a autoridades brasileiras, sanções financeiras a outros integrantes do STF e uma nova edição da lista de itens brasileiros excluídos do tarifaço de 50%, em vigor desde o último dia 6 de agosto. Leia mais na coluna.

Moraes autoriza visita de Damares Alves a Bolsonaro. O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou que a senadora Damares Alves visite hoje Jair Bolsonaro na prisão domiciliar. A ida da ex-ministra à casa do ex-presidente ocorre na véspera do julgamento do núcleo principal da trama golpista, no qual Bolsonaro é acusado de ser um dos líderes. A sua visita será a última antes do início do julgamento. Damares é pastora e amiga da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, ela disse que pretende orar e abraçar o ex-presidente. A senadora pediu autorização para visitar Bolsonaro em nome dela e da Comissão de Direitos Humanos do Senado, da qual é presidente, mas apenas a primeira foi aceita pelo ministro Alexandre de Moraes. Na decisão, o ministro determinou que Damares tenha o carro revistado na visita.

Brasileiros deportados por governo Trump em programa voluntário dizem que foram expulsos à força. Brasileiros que desembarcaram nesta semana no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte vindos dos Estados Unidos afirmam que deixaram o país depois de serem coagidos a aderir ao programa de deportação voluntária lançado pelo governo de Donald Trump. Eles também reclamaram das condições de transporte e relataram maus-tratos durante o processo de deportação. Segundo relatos, os brasileiros teriam sido coagidos a assinar o documento de autodeportação já na entrada da aeronave, após a soltura das algemas pelos oficiais da Agência Federal de Imigração e Alfândega, o serviço de imigração americano. A embaixada dos EUA em Brasília não respondeu aos questionamentos sobre relatos de maus-tratos, e afirmou que o país deporta pessoas que violaram as leis de imigração locais e que os voos são feitos de forma segura, respeitosa e frequente.

Terremoto no Afeganistão deixa mais de 500 mortos e centenas de feridos. Um tremor de magnitude 6,0 atingiu o leste do país na noite de ontem, com epicentro próximo a Jalalabad, e deixou ao menos 500 mortos. Segundo autoridades, esse número ainda deve aumentar nas próximas horas conforme o resgate avança, o local mais atingido é de difícil acesso. A maior parte das mortes ocorreu em Kunar. O Afeganistão já vive uma crise humanitária, e mais da metade da população estimada em 42 milhões de pessoas depende atualmente de ajuda internacional, segundo a ONU. O Serviço Geológico dos EUA previu, por meio de seus modelos, "baixas significativas" e "danos generalizados na região", ressaltando que grande parte das construções locais é extremamente vulnerável a terremotos.

Brasil vence República Dominicana e avança às quartas no mundial feminino de vôlei. O Brasil levou susto no início, mas reagiu, despachou a República Dominicana de virada por 3 sets a 1, e garantiu vaga nas quartas de final do Mundial de vôlei feminino disputado em Bangkok, na Tailândia. Gabi foi a maior pontuadora da partida, com 21 pontos marcados. A seleção vai enfrentar a França na próxima fase, em duelo que ocorre na próxima quinta-feira, dia 4, em horário ainda não definido. Quem vencer terá pela frente Itália ou Polônia na semifinal. Saiba como foi o jogo.

