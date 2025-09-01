Topo

Japão e Coreia do Sul enfrentam verão mais quente já registrado

01/09/2025 06h11

Japão e Coreia do Sul enfrentaram o verão (hemisfério norte) mais quente já registrado e e quebraram o recorde de temperatura que havia sido alcançado no ano passado, segundo dados oficiais publicados nesta segunda-feira pelas respectivas agências meteorológicas.

No Japão, a temperatura média entre junho e agosto foi 2,36ºC superior ao valor médio do período, segundo a Agência Meteorológica Japonesa (JMA). 

Isto significa que o país viveu o verão mais quente desde o início dos registros em 1898.

Além disso, "foi o terceiro verão consecutivo com recorde de temperatura", destacou a agência meteorológica.

No mesmo período, a Coreia do Sul teve a temperatura média de 25,7ºC, "o maior valor desde o início dos registros em 1973", informou a agência meteorológica do país em um comunicado.

O recorde anterior para o período havia sido registrado no ano passado, com 25,6ºC.

No Japão, o calor provocou a hospitalização de 84.521 pessoas no país entre 1º de maio e 24 de agosto, um pouco mais que os 83.414 hospitalizados durante o mesmo período de 2024, segundo a agência de gestão de incêndios e desastres.

