Jamil: 'Sociedade dos EUA começa a reagir à onda antidemocrática de Trump'

Movimentos de resistência à onda antidemocrática nos Estados Unidos sob o governo de Donald Trump começam a ganhar força, afirmou o colunista Jamil Chade no UOL News - 2ª edição hoje. O jornalista relata que a sociedade americana, apesar da polarização, busca se reorganizar diante do avanço autoritário.

Chade destaca que, historicamente, grande parte da população americana nunca precisou lutar pela democracia, o que dificulta a mobilização imediata. Ainda assim, ele observa sinais de organização social e institucional contra as ameaças recentes.

É uma excelente questão. Eu também fui aos encontros, não só às marchas e aos protestos, muitos deles privados, justamente para tentar organizar uma resistência. E é curioso, porque eu descobri ali que a grande massa da população americana jamais teve de lutar pela democracia. Então, em primeiro lugar, há um desarranjo muito grande, mas também lentamente uma tentativa de organizar algum tipo de resistência.

Minha grande preocupação é que o trator do outro lado veio muito bem preparado e com muita velocidade, justamente para desmontar essas instituições. A resistência ainda pena para se organizar. Ainda assim, acredito que, principalmente na área da justiça e em outros setores, a sociedade americana começa a reagir. A questão é se dará tempo ainda e se será suficiente para frear essa onda autoritária. Jamil Chade, colunista do UOL

Jamil compartilha exemplos de organização de movimentos sociais e estratégias de proteção a grupos vulneráveis, como a população LGBT, negros e imigrantes.

Em uma dessas reuniões que eu fui no estado de Connecticut, uma das coisas curiosas e interessantes que vi foi justamente a resistência se organizando, não apenas para fazer belos discursos ou para fazer lives, mas para sair ao resgate das vítimas eventuais do governo Donald Trump: o movimento LGBT, os negros e também os imigrantes. Há uma tentativa de estratégia para socorrer justamente as populações que poderiam ser mais afetadas. Jamil Chade, colunista do UOL

'Mito do sonho americano se desfaz', diz Jamil Chade sobre crise nos EUA

A sociedade americana enfrenta uma crise existencial profunda, marcada pelo desmonte do sonho americano e ascensão da extrema direita, segundo o jornalista. Em seu novo livro, "Tomara que você seja deportado", Jamil analisa como o fenômeno Trump acelerou a radicalização política no país.

O colunista explicou que a crescente desigualdade e a perda de mobilidade social fragmentam as oportunidades de ascensão nos EUA, alimentando tensões sociais e políticas. O impacto global desse processo também preocupa.

Foi basicamente uma espécie de diário, primeiro da própria campanha eleitoral nos EUA e depois do início do governo Trump. Não é um diário a partir das falas de Trump, mas justamente da sociedade americana, que vive uma encruzilhada profunda. É um momento no qual o mito do sonho americano, que obviamente para muitas pessoas jamais existiu, como mito se desfaz no momento em que a classe média americana encolhe e a pobreza nos EUA vive uma situação de intensificação. Há uma crise existencial profunda.

Um momento que gerou ou criou a possibilidade para que um populista, um vendedor de ilusão, um charlatão como Donald Trump mais uma vez se apresentasse como a solução para essa crise existencial. Ele vence a eleição e aí o que o livro mostra justamente é a intensificação da radicalização do projeto da extrema direita e que toma todos os setores da sociedade. Jamil Chade, colunista do UOL

Chade alertou que o desmonte do Estado de Direito e as ameaças à democracia nos EUA servem de alerta para o mundo, inclusive para o Brasil.

No prefácio do livro, que é do Walter Salles, ele escreve justamente que esse relato é uma espécie de alerta ao mundo todo, inclusive para nós no Brasil. Se nos EUA, onde supostamente as instituições são sólidas, supostamente há uma resposta contra ondas autoritárias, e se nem ali isso está sendo de alguma forma barrado, o que dirá em vários outros países onde a vulnerabilidade pode ser maior?

No próprio livro eu trago um capítulo inteiro justamente com um relato do meu encontro com o Viking do Capitólio e, claro, toda a, eu diria, complexidade que ele dá com essa situação de desinformação, desilusão, rancor em relação às elites no poder e, ao mesmo tempo, a extrema direita instrumentalizando o ódio. Essa é a tentativa, basicamente, desse livro. Jamil Chade, colunista do UOL

'Desigualdade alimenta extremismo nos EUA', diz Jamil Chade

A desigualdade social e econômica é terreno fértil para o extremismo nos Estados Unidos, avaliou o jornalista. Ele ressaltou as diferenças regionais e as dificuldades em convencer populações historicamente excluídas a defender a democracia.

Chade observou que, em regiões onde a democracia nunca se fez presente, como partes do sul americano e periferias de grandes cidades, o sentimento de abandono favorece discursos radicais e o avanço de líderes populistas.

Se a democracia nunca privilegiou ou chegou a algumas regiões dos EUA, é muito difícil você convencer aquela população a lutar por ela. Se eles são os abandonados e os grandes perdedores da globalização, é muito difícil você dizer, 'olha, de fato, continue votando por aqueles partidos que te abandonaram e não vote em um charlatão que vai destruir realmente a democracia'. Jamil Chade, colunista do UOL

