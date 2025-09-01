Prepare o carrinho: 16 de setembro tem Dia de Ofertas UOL!

Já anota na agenda: a segunda edição do Dia de Ofertas UOL —evento online do Guia de Compras UOL —vai acontecer em 16 de setembro. Além da maratona de descontos exclusivos para leitores do UOL, haverá uma live shop apresentada por Evelyn B. Marques no YouTube do UOL e no Canal UOL na TV.

E não para por aí. O evento terá ainda promoções em eletrônicos, casa, beleza, moda, esportes, sex toys disponíveis nas redes sociais, nas newsletters Caçadores de Ofertas e Guia Tech, no canal de WhatsApp UOL | Ofertas e achadinhos | Guia de Compras, além de testes, avaliações e listas de produtos em destaque na homepage.

Por que acompanhar