Prepare o carrinho: 16 de setembro tem Dia de Ofertas UOL!

01/09/2025 05h30

Já anota na agenda: a segunda edição do Dia de Ofertas UOL —evento online do Guia de Compras UOL —vai acontecer em 16 de setembro. Além da maratona de descontos exclusivos para leitores do UOL, haverá uma live shop apresentada por Evelyn B. Marques no YouTube do UOL e no Canal UOL na TV.

E não para por aí. O evento terá ainda promoções em eletrônicos, casa, beleza, moda, esportes, sex toys disponíveis nas redes sociais, nas newsletters Caçadores de Ofertas e Guia Tech, no canal de WhatsApp UOL | Ofertas e achadinhos | Guia de Compras, além de testes, avaliações e listas de produtos em destaque na homepage.

Por que acompanhar

  • Sucesso na estreia. Na primeira edição do Dia de Ofertas UOL, que rolou em maio deste ano, foram milhares de itens vendidos com descontos de até 52%.
  • Conteúdo feito por quem entende de promoções. As dicas e achadinhos apresentadas no evento serão garimpadas pela equipe do Guia de Compras UOL.
  • Descontos em todas as plataformas do UOL. No dia 16 de setembro, haverá ofertas na home, nas redes sociais, no WhatsApp e, é claro, na live shop. Aproveite onde e como quiser!
  • Grandes parceiros e vários produtos. O Dia de Ofertas UOL trará eletrônicos, itens para a casa, cosméticos, roupas, tênis, sex toys e muito mais. Para você ter uma ideia, participaram da primeira edição Shopee, Netshoes e Insider, entre outros.

