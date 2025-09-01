Israel envia tanques para interior da Cidade de Gaza e mais famílias fogem

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Israel empurrou tanques para dentro da Cidade de Gaza e detonou veículos carregados de explosivos em um subúrbio, enquanto ataques aéreos mataram pelo menos 19 pessoas na segunda-feira, disseram autoridades palestinas e testemunhas.

Os relatos foram feitos no momento em que o presidente da principal associação de estudiosos de genocídio do mundo disse que havia aprovado uma resolução afirmando que os critérios legais foram atendidos para estabelecer que Israel está cometendo genocídio em Gaza.

Não houve resposta imediata de Israel sobre os relatos da ofensiva na Cidade de Gaza ou sobre a declaração da Associação Internacional de Acadêmicos de Genocídio. No passado, Israel negou que suas ações em Gaza fossem um genocídio.

Israel está avançando com um plano para assumir o controle total da Faixa de Gaza, começando pela Cidade de Gaza, com o objetivo de destruir o Hamas e resgatar os 48 reféns restantes após quase dois anos de guerra.

Moradores disseram que as forças israelenses enviaram veículos blindados antigos para a parte leste do bairro superlotado de Sheikh Radwan e depois os explodiram remotamente, destruindo várias casas e forçando mais famílias a fugir.

Em folhetos lançados sobre a Cidade de Gaza, os militares israelenses disseram aos residentes que se dirigissem imediatamente para o sul, afirmando que o Exército pretendia expandir sua ofensiva para o oeste.

"As pessoas estão confusas, ficam e morrem ou partem em direção a lugar nenhum", disse Mohammad Abu Abdallah, morador de Sheikh Radwan, à Reuters.

"Foi uma noite de horror, as explosões não paravam e os drones não paravam de sobrevoar a área. Muitas pessoas abandonaram suas casas temendo por suas vidas, enquanto outras não têm ideia para onde ir", declarou o homem de 55 anos por meio de um aplicativo de mensagem.

Os militares israelenses emitiram uma nota dizendo que suas forças estavam lutando contra o Hamas em todo o enclave e que, no último dia, haviam atingido várias estruturas militares e postos avançados que haviam sido usados para organizar ataques contra suas tropas.

O Ministério da Saúde de Gaza disse que pelo menos 98 palestinos foram mortos por fogo israelense em todo o enclave nas últimas 24 horas. Acrescentou que mais nove pessoas, incluindo três crianças, morreram de desnutrição e fome no último dia, elevando as mortes por essas causas para pelo menos 348, incluindo 127 crianças.

Israel contesta os números de mortes por fome fornecidos pelo governo do Hamas em Gaza, argumentando que as mortes foram causadas por outras causas médicas.

(Reportagem adicional de Steven Scheer em Jerusalém)