Vídeo mostra destruição de túneis do Hamas por Israel no sul de Gaza

O IDF (Exército de Defesa de Israel) divulgou hoje imagens que, segundo a instituição, mostram a destruição de túneis subterrâneos usados pelo Hamas em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza.

O que aconteceu

Operações realizadas nos últimos meses resultaram na destruição de aproximadamente oito quilômetros de túneis, segundo o IDF. Também causou a morte de dezenas de militantes, incluindo participantes do ataque de 7 de outubro de 2023.

DISMANTLED: 3km-long terrorist attack tunnel in Gaza.



During Operation "Protective Edge" in 2014, part of the tunnel route was destroyed. Over the years, Hamas has attempted to restore and to make the tunnel route operational. Today, our troops investigated and dismantled it. pic.twitter.com/kjEqedx0fn -- Israel Defense Forces (@IDF) August 28, 2024

Tropas destruíram estruturas do Hamas e confiscaram grandes quantidades de armas. Além disso, contribuíram para a criação do Corredor Magen Oz, uma faixa estratégica destinada a separar as áreas oriental e ocidental de Khan Yunis, dificultando a movimentação do grupo palestino na região.

No norte de Gaza, forças israelenses seguem destruindo infraestrutura do Hamas. Nas últimas 24 horas, atingiram postos de observação e uma base usada para lançar mísseis antitanque. Não Houve feridos.

Operações no norte de Gaza ocorrem antes de uma possível ofensiva na Cidade de Gaza, uma das últimas bases do Hamas, segundo a Jewish News Syndicate. A escalada militar tem gerado preocupações internacionais sobre o impacto humanitário e o risco de agravamento da crise na região.

Não é a primeira vez que o IDF destrói túneis supostamente utilizados pelo Hamas. Em agosto de 2024, as tropas israelenses demoliram um túnel de três quilômetros de extensão na Faixa de Gaza.