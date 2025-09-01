Investimentos subiram para sete em cada dez empresas da indústria em 2024, afirma CNI

As empresas da indústria retomaram investimentos, apesar da elevação dos juros, porém continuam usando em maior parte recursos próprios, ao invés de financiamentos de bancos. Esse é o retrato apresentado em um levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) com base nos investimentos feitos no ano passado, quando sete em cada dez empresas da indústria de transformação investiram.

A parcela de empresas que realizaram investimentos (70%) só fica atrás, nos últimos seis anos, do porcentual registrado em 2022 (73%). Nos demais anos, a fatia chegou a no máximo 65%, porcentual tanto de 2021 quanto de 2023. A pesquisa ouviu 1,5 mil empresas de todos os portes: pequeno (600), médio (527) e grande (363). As respostas foram coletadas entre 7 e 17 de janeiro, mas só em 11 de agosto a CNI concluiu o documento, obtido com exclusividade pelo Broadcast.

No ano passado, 71% das empresas realizaram parte ou todos os investimentos planejados. Uma minoria, 10%, adiou ou cancelou os investimentos que estavam previstos por conta de motivos como incertezas econômicas, queda das vendas e aumento dos custos de insumos.

Entre as empresas que investiram no ano passado, 79% compraram máquinas ou equipamentos novos. Mais da metade (57%) relatou atualização e modernização de suas fábricas, e 37% destinaram recursos à ampliação, compra ou construção de terrenos, plantas, fábricas e armazéns.

Com o crescimento da demanda não só no Brasil, mas também no exterior, ocupando a ociosidade que havia nas fábricas, as empresas voltaram a investir nos últimos anos em expansão da capacidade produtiva. Como mostrou o Broadcast em maio, R$ 371 bilhões foram direcionados em 2024 à expansão dos ativos voltados à produção. Calculado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o valor corresponde a 18,2% do total de investimentos produtivos no Brasil e foi o maior em dez anos.

Analistas ponderam, contudo, que esses investimentos podem ser freados pelos juros altos. Além disso, a CNI planeja refazer uma pesquisa sobre intenção de investimentos neste ano para captar como está a disposição da indústria em levar projetos adiante após as tarifas levantadas contra seus produtos nos Estados Unidos.

No ano passado, conforme aponta o levantamento obtido pelo Broadcast, praticamente três quartos dos investimentos (74%) foram realizados com recursos próprios das empresas ou de sócios. Foi um porcentual um pouco superior ao dos dois anos anteriores: 71% tanto em 2023 quanto em 2022.