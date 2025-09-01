Indústria da zona do euro tem expansão em agosto pela 1ª vez desde o início de 2022, mostra PMI

BENGALURU - A atividade industrial da zona do euro expandiu em agosto pela primeira vez desde meados de 2022 devido a um aumento na demanda interna e na produção, elevando o otimismo em relação à produção futura, mostrou uma pesquisa nesta segunda-feira.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) do HCOB para o setor industrial da zona do euro subiu para 50,7 em agosto, maior nível em três anos, em comparação com 49,8 em julho, ultrapassando o limite de 50,0 que separa crescimento de contração. A leitura também ficou acima da preliminar de 50,5.

Embora o crescimento da produção industrial tenha atingido seu nível mais forte desde março de 2022, o volume de novos pedidos - um indicador importante da demanda - expandiu no ritmo mais forte em quase três anos e meio.

"A recuperação econômica no setor industrial está se ampliando... Os pedidos que estão chegando também oferecem esperança de uma recuperação sustentável", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

"Os pedidos domésticos aumentaram e estão compensando a demanda fraca do exterior. Na verdade, o melhor remédio contra as tarifas dos EUA pode ser o fortalecimento da demanda interna... Muitos esperam produzir mais em 12 meses do que produzem atualmente."

A União Europeia e os Estados Unidos fecharam um acordo comercial no final de julho, mas apenas a tarifa básica de 15% foi implementada até o momento.

Os fabricantes da zona do euro expressaram otimismo em relação ao próximo ano, embora a confiança tenha permanecido praticamente inalterada em relação a julho. Isso contrastou com a deterioração do sentimento econômico no bloco em agosto, de acordo com uma pesquisa da Comissão Europeia.

Os preços cobrados pelos fabricantes diminuíram ligeiramente, apesar de os custos de insumos terem aumentado marginalmente.

O Banco Central Europeu, que tem como meta uma inflação de 2%, manteve sua taxa básica de juros em 2% em julho e provavelmente o fará novamente este mês, antes de retomar as discussões sobre novos cortes, especialmente se a economia se enfraquecer devido às tarifas dos EUA.

(Reportagem de Indradip Ghosh)