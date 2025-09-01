Ibovespa tem alta discreta com Itaú em dia de feriado nos EUA; Vale recua

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa tinha uma alta modesta nesta segunda-feira, sustentada principalmente pelas ações do Itaú em véspera de evento do banco com analistas e investidores, enquanto Vale pressionava negativamente, enfraquecida pelo declínio dos preços do minério de ferro na China.

Por volta de 11h30, o Ibovespa subia 0,16%, a 141.651,82 pontos. O volume financeiro somava R$3,33 bilhões, em pregão também marcado por feriado nos Estados Unidos, o que tende a reduzir a liquidez na bolsa brasileira.

A primeira sessão de setembro ocorre após o Ibovespa encerrar agosto na máxima histórica - o topo intradiário também foi atingido na sexta-feira, em 142.378,69 pontos - e com ganho de 6,5% no mês, após uma safra de resultados acima do esperado e com a perspectiva de queda de juros nos Estados Unidos.

"A sinalização de corte de juros pelo Fed reforça o papel central da política monetária na precificação dos ativos de risco, beneficiando especialmente a bolsa brasileira, que segue descontada frente a outras economias emergentes", afirmou a equipe do BB Investimentos em relatório a clientes.

"Com base em nosso modelo 'bottom-up', projetamos o Ibovespa em 161 mil pontos para os próximos 12 meses, com cenário base em 153 mil pontos até o fim de 2025", acrescentaram.

Na visão de estrategistas do BTG Pactual, também um cenário de inflação mais benigno está aumentando as chances de que o ciclo de flexibilização monetária no Brasil comece mais cedo - em dezembro - do que o esperado.

"Acreditamos que as perspectivas de um início antecipado do ciclo de flexibilização podem atrair a atenção dos investidores, especialmente dos estrangeiros. Normalmente, os ciclos de flexibilização monetária são seguidos por preços mais altos das ações", afirmaram em relatório a clientes.

Os analistas também destacaram que a postura mais "dovish" do Federal Reserve também pode acelerar o ciclo de flexibilização nos EUA e acrescentaram que agora esperam que o ciclo de cortes dos juros norte-americanos comece em setembro, com um total de três reduções de 0,25 ponto percentual.

"A postura mais dovish do Fed também pode ajudar a aumentar o apelo das ações dos mercados emergentes em geral, e do Brasil em particular."

DESTAQUES

- ITAÚ UNIBANCO PN avançava 1,44%, com agentes financeiros na expectativa do evento do banco com analistas e investidores na terça-feira. Analistas do BTG Pactual esperam que o banco forneça mais detalhes sobre seu plano de eficiência mais agressivo até 2028, conforme relatório recente enviado a clientes. No setor, BRADESCO PN subia 0,18% e SANTANDER BRASIL UNIT mostrava acréscimo de 0,89%, enquanto BANCO DO BRASIL ON cedia 0,7%.

- VALE ON recuava 0,88%, acompanhando o declínio dos preços do minério de ferro na China, onde o contrato futuro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com perda de 2,67%, a 766 iuans (US$107,09) a tonelada. Na contramão, PETROBRAS PN tinha alta de 0,55%, endossada pelo avanço do petróleo no mercado externo, onde o barril sob o contrato Brent era negociado com elevação de 1,04%, a US$68,18.

- RAÍZEN PN valorizava-se 5,13%, após a maior processadora de cana-de-açúcar do mundo anunciar na sexta-feira acordo para vender as usinas Rio Brilhante e Passa Tempo por R$1,54 bilhão. Trata-se de mais um desinvestimento no processo da companhia, uma joint venture entre Cosan e Shell, para reduzir o endividamento. COSAN ON subia 6,84%.

- RD SAÚDE ON subia 0,17%, revertendo o sinal negativo da abertura e buscando um trégua após forte queda na sexta-feira (-6,9%), quando circularam notícias sobre o avanço do gigante do comércio eletrônico Mercado Livre para o varejo farmacêutico. Analistas avaliam positivamente o movimento do Mercado Livre, que confirmou à Reuters "a possível aquisição de uma empresa que comercializa medicamentos", mas enxergam um efeito limitado no curto prazo e uma empreitada nada trivial.

- FLEURY ON avançava 2,62%, tendo como pano de fundo relatório de analistas do BTG Pactual avaliando que a ação da empresa de medicina diagnóstica apresenta um ponto de entrada atrativo e que a probabilidade de uma transação da companhia com o grupo Rede D'Or é ainda maior. Em julho, após notícias sobre uma possível combinação de negócios, ambas as empresas afirmaram que não havia qualquer decisão ou documento celebrado envolvendo uma operação entre as duas.

- AUREN ENERGIA ON recuava 3,04%, em pregão de ajustes, após a ação acumular uma valorização de 13,48% em agosto. O índice do setor elétrico da B3 caía 0,54%.