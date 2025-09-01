Houthis dizem ter lançado míssil contra navio-tanque ligado a Israel perto de Yanbu, na Arábia Saudita

LONDRES (Reuters) - Os houthis, do Iêmen, disseram na segunda-feira que lançaram um míssil contra o navio-tanque Scarlet Ray, de propriedade israelense, perto da cidade portuária saudita de Yanbu, no Mar Vermelho, em um raro ataque na costa do país.

A admnistradora da embarcação com bandeira da Libéria, com sede em Cingapura, Eastern Pacific Shipping, de propriedade do magnata israelense Idan Ofer, disse que o navio-tanque químico não foi danificado e estava sob o comando de seu capitão.

"Estamos cientes dos relatos de segurança que alegam que nosso navio gerenciado, o Scarlet Ray, foi alvo de um suposto ataque houthi", disse a Eastern Pacific em um comunicado na segunda-feira, acrescentando que todos os membros da tripulação estavam seguros.

A agência marítima britânica UKMTO afirmou no domingo que recebeu um relato de um incidente de um capitão que testemunhou "um respingo de um projétil desconhecido nas proximidades de sua embarcação e ouviu um estrondo alto" a 40 milhas náuticas a sudoeste de Yanbu.

A UKMTO não identificou a parte responsável, mas disse que as autoridades estavam investigando.

Os houthis, alinhados ao Irã, lançaram vários ataques a embarcações no Mar Vermelho desde 2023, que eles consideram estar ligadas a Israel, no que eles dizem ser solidariedade aos palestinos na guerra em Gaza.

Os ataques perto da costa do Mar Vermelho da Arábia Saudita, que fica mais ao norte, têm sido raros nos últimos anos. Qualquer ataque dos houthis a embarcações ao longo dessa costa causaria alarme, já que as exportações cruciais de energia são transportadas para os mercados globais a partir dos terminais sauditas.

(Reportagem de Jonathan Saul, Jaidaa Taha, Ahmed Tolba, Tala Ramadan e Nayera Abdallah)