Homem é preso por bater com carro no consulado russo em Sydney

Por Kirsty Needham

SYDNEY (Reuters) - Um homem bateu com seu carro nos portões do consulado russo em Sydney, Austrália, na segunda-feira, e a polícia disse que o suspeito foi preso e acusado de crimes, incluindo destruição de propriedade e posse de faca.

O vídeo de uma testemunha ocular do incidente mostrou a polícia gritando: "Saia do carro agora!" para um homem em um carro dentro do terreno do consulado no subúrbio de Woollahra, em Sydney.

A polícia de New South Wales afirmou que os policiais responderam a um pedido de assistência do consulado e tentaram falar com um homem em um carro em frente ao prédio que acelerou e bateu no portão da frente.

O consulado havia relatado inicialmente um veículo não autorizado em frente ao prédio. A polícia disse que foi informada de que o motorista havia pulado a cerca e entrado no terreno antes de retornar ao seu veículo.

Um vizinho que testemunhou o incidente disse que viu o carro forçar a passagem pelos portões depois que o motorista foi instruído a sair do veículo.

"Os policiais continuaram a pedir que ele saísse do carro. Ele não saiu do carro. Eles sacaram suas armas de fogo", disse o vizinho, que não quis dar seu nome.

"Foi bastante dramático em uma manhã de segunda-feira."

Um SUV branco com uma janela quebrada foi visto mais tarde abandonado ao lado de um mastro de bandeira russa no terreno do consulado.