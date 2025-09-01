Homem é flagrado pela esposa em motel, tenta fugir e mata mototaxista no CE

Um foi preso em flagrante por suspeita de atropelar e matar um mototaxista ao tentar fugir da esposa que o flagrou saindo de um motel, ontem, na cidade de Tauá, no interior do Ceará.

O que aconteceu

O motaxista Francisco Sales de Oliveira foi atropelado e morto por Ediu Edson Ferreira Lô. Francisco havia sido contratado pela esposa do suspeito para levá-la até a entrada do motel onde o crime ocorreu. As informações são da Polícia Civil do Ceará.

Na chegada ao motel, a mulher traída viu o marido saindo de carro do estabelecimento. Ela tentou abordar o marido, mas o suspeito acelerou o veículo para tentar fugir e atropelou Francisco.

Ao perceber que havia atropelado o mototaxista, Ediu fugiu para uma área de mata. Uma viatura da Polícia Militar passava pela região no momento e a mulher explicou o que havia ocorrido. Os policiais foram atrás do suspeito e prenderam ele dentro do matagal.

Após a prisão, os policiais encontraram Francisco embaixo do carro de Ediu. Porém, ele já estava sem vida.

Ediu alegou que queria terminar o casamento, mas a mulher supostamente não aceitava o fim da relação.

Dentro do veículo do suspeito foram encontradas algumas latas de cerveja. No momento da prisão, o suspeito aparentava sinais de embriaguez.

Suspeito foi autuado por homicídio qualificado. Ele passou por audiência de custódia na tarde de ontem e teve a prisão mantida. O UOL não conseguiu localizar a defesa dele.

O corpo de Francisco foi sepultado na manhã desta segunda-feira. Por meio de nota, a Associação dos Mototaxistas de Tauá lamentou o ocorrido e prestou solidariedade aos familiares da vítima. "Que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor".