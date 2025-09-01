Topo

Holding negocia venda de bloco de controle da Reag Investimentos, alvo de operação da PF

01/09/2025 13h00

A Reag Capital Holding (Reag Holsa) informou em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que está negociando o potencial venda do bloco de controle da Reag Investimentos com interessados independentes.

Segundo a companhia, as tratativas compreendem, entre outros, a troca de informações sujeitas a acordos de confidencialidade e discussões preliminares sobre termos e condições econômicos e contratuais da possível transação.

"Neste momento, não há garantia de que as negociações resultarão na celebração de documento vinculante ou na consumação de qualquer transação, nem definição de preço, estrutura final ou cronograma", informou a Reag.

A Reag Investimentos foi um dos alvos da Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Polícia Federal na quinta-feira, 28.

A investigação mira um esquema bilionário de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, que envolvia o Primeiro Comando da Capital (PCC) e pesos pesados da Faria Lima, centro financeiro do País.

Sobre a operação, a Reag informou que "colabora integralmente com as autoridades".

