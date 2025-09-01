Topo

Notícias

Hapvida investe R$ 35 milhões em primeira unidade premium em São Paulo

São Paulo

01/09/2025 11h45

Com aporte de R$ 35 milhões, a Hapvida inaugurou nesta segunda-feira, 1º de setembro, a Unidade Avançada Brigadeiro, sua primeira unidade premium em São Paulo. Diferente de uma unidade tradicional, o centro concentra consultas, exames e serviços especializados em um único prédio, com atendimento mais individualizado. O investimento faz parte do plano nacional de expansão da companhia, que prevê R$ 2 bilhões em todas as regiões do País até 2026.

O prédio ocupa sete andares e reúne consultórios médicos, centro de cardiologia, área exclusiva para oncologia, boxes para quimioterapia e um parque diagnóstico completo. Um dos pavimentos foi dedicado à saúde da mulher, com exames como mamografia, ultrassonografia e endoscopia, enquanto outro concentra serviços de cardiologia e diagnóstico, integrando consultas e exames em um único local.

A inauguração integra o plano estratégico da Hapvida, que já entregou cinco hospitais nos últimos meses - em Recife, Fortaleza, São Paulo, Manaus e Belém - e planeja abrir outros dez até o fim de 2026, além de novas clínicas, prontos atendimentos e unidades de diagnóstico e coleta laboratorial.

Para o presidente da Hapvida, Jorge Pinheiro, a inauguração representa um marco para a presença da empresa na capital paulista. "Essa inauguração reafirma a nossa estratégia nacional de oferecer saúde de qualidade e próxima", afirmou em nota compartilhada com o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Com cerca de 80 anos de atuação, a Hapvida atende quase 16 milhões de beneficiários em todo o País por meio de 86 hospitais, 80 prontos atendimentos, 365 clínicas médicas e 301 centros de diagnóstico e coleta laboratorial.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Influente ex-ministro é condenado a quatro meses de prisão por pornografia infantil na Dinamarca

Houthis dizem ter lançado míssil contra navio-tanque ligado a Israel perto de Yanbu, na Arábia Saudita

Premiê do Reino Unido reformula equipe e nomeia ex-funcionária do Banco da Inglaterra como principal assessora econômica

Plantio de milho verão atinge 6,7% da área no Centro-Sul, mostra AgRural

Ministério da Agricultura apreende no 2,4 t de café impróprio para consumo no RJ

Agência de refugiados da ONU reduzirá gastos em um quinto devido a cortes

Aumentar tensões com EUA sobre tarifas comerciais teria sido imprudente, diz presidente do Conselho Europeu

Organização de Xangai adverte que não se deve 'reinterpretar' acordo com o Irã para restaurar sanções

Veja como se precaver de golpes por telefone que usam técnica 'spoofing'

'Objetivo é segurança com respeito à dignidade humana', diz chefe da nova força policial de imigração em Portugal

Geologia e casas frágeis: por que Afeganistão sofre tanto com terremotos