Haddad: fiz pedido por visto diplomático dos EUA para G20 e estou tranquilo em obtê-lo

Brasília

01/09/2025 10h02

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que, além de ter um visto normal, de cidadão brasileiro, ele fez a requisição de um visto diplomático aos Estados Unidos para participar de uma reunião do grupo das 20 maiores economias do globo (G20), que ocorrerá naquele país.

"Meu visto diplomático precisa ser renovado. E eu preciso dele porque estarei representando o governo brasileiro. Eu fiz o pedido dele para uma reunião de trabalho internacional. Estou tranquilo (em obtê-lo)." Ele fez as afirmações durante entrevista ao programa Canal Livre, da Band, exibido na noite deste domingo, 31.

O embate político entre o governo de Donald Trump e o Brasil relacionado aos processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou causando a revogação de vistos de algumas autoridades brasileiras.

