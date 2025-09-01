Guiana, repleta de riquezas petrolíferas, vota para o Parlamento e Presidência

Por Kemol King

GEORGETOWN, Guiana (Reuters) - Os eleitores guianenses votaram nesta segunda-feira para escolher 65 membros do Parlamento e um presidente que determinarão como serão gastas as riquezas do boom de petróleo do país sul-americano.

O país de 800.000 habitantes ganhou cerca de US$7,5 bilhões em receita com a venda de petróleo e royalties desde que a ExxonMobil começou a bombear petróleo offshore no final de 2019, tornando a Guiana uma das economias de crescimento mais rápido do mundo.

O presidente Irfaan Ali, no cargo desde 2020, está buscando a reeleição representando o Partido Progressista Popular (PPP). Seu governo canalizou a receita do petróleo para a construção de estradas, escolas e hospitais, e tornou gratuito o estudo na universidade estatal.

"Fizemos uma campanha muito positiva, uma campanha baseada em um histórico, uma campanha baseada na confiança, no compromisso, uma campanha baseada na unidade", disse Ali a jornalistas nesta segunda-feira, depois de votar em seu vilarejo natal, Leonora.

A comissão eleitoral planeja divulgar os resultados até quarta-feira.

Eleitores do PPP que conversaram com a Reuters estavam otimistas quanto à possibilidade de o partido manter o controle do Legislativo e da Presidência, mas os grupos de oposição ganharam espaço entre os eleitores ao criticar o que eles dizem ser uma distribuição injusta dos lucros do petróleo para grupos ligados ao PPP. O PPP nega a alegação.

A votação é "uma oportunidade de garantir que haja uma realocação dos recursos provenientes do petróleo para o povo da Guiana, em vez da abordagem atual, em que a maior parte dos recursos vai para a família, amigos e favoritos", disse Aubrey Norton, candidato presidencial da opositora Uma Parceria para a Unidade Nacional (APNU).

Há muito tempo, as lealdades políticas na Guiana são divididas em grande parte por linhas étnicas entre as comunidades indo-guianenses e afro-guianenses.

Três dos cinco partidos que desafiam o PPP também se comprometeram a renegociar o contrato do país com a Exxon.

Alguns esperam aproveitar a votação desta segunda-feira para negar ao partido de Ali a maioria no Parlamento, que atualmente controla por uma única cadeira, e forçá-lo a buscar o apoio da oposição para sua legislação.

O novo partido Nós Investimos na Nação (WIN), liderado pelo popular empresário Azruddin Mohamed, que foi sancionado pelos Estados Unidos no ano passado por alegações de que ele e seu pai, Nazar Mohamed, fraudaram a receita tributária do governo guianense e subornaram funcionários públicos, está adicionando incerteza à disputa. Eles negam qualquer irregularidade.

O partido do jovem Mohamed publicou um manifesto pedindo um acesso mais justo à moradia e a oportunidades para todos, não para poucos privilegiados.

Ele tem atraído apoio entre eleitores que buscam uma alternativa aos partidos tradicionais.

A votação em cerca de 2.800 locais de votação começou às 6h (horário local) e seria encerrada às 18h.

A eleição de 2020 da Guiana foi prejudicada por um impasse de cinco meses sobre a contagem de votos.