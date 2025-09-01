Topo

Guiana apoiará 'tudo' que combata 'qualquer ameaça' à sua segurança após mobilização dos EUA

01/09/2025 12h31

O presidente da Guiana, Irfaan Ali, expressou seu apoio à mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe nesta segunda-feira (1º), um dia após seu país denunciar tiros disparados da Venezuela contra uma embarcação que transportava material eleitoral para as eleições gerais. 

"Apoiaremos tudo o que elimine qualquer ameaça à nossa segurança, não apenas em termos de soberania (...). Devemos nos unir para combater o crime transnacional, para combater o tráfico de drogas", disse ele à imprensa após votar nas eleições gerais da Guiana.

© Agence France-Presse

