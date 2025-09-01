Topo

Notícias

Grupos português e espanhol apresentam proposta para leilão do túnel Santos-Guarujá

São Paulo

01/09/2025 20h25

Os grupos Mota-Engil, de origem portuguesa e atuante em construção civil e obras públicas, e Acciona, conglomerado espanhol de infraestrutura e energia renovável, apresentaram propostas para o leilão do túnel imerso Santos-Guarujá na sede da B3 nesta segunda-feira, 1º, segundo pessoas ouvidas pelo Estadão/Broadcast.

A Mota-Engil tem entre seus acionistas a China Communications Construction Company (CCCC), que detém cerca de 32,4% do capital da companhia. Já a Acciona é responsável pela Linha 6 do Metrô de São Paulo, ainda em construção. A empresa opera também no setor de saneamento, com concessões no Paraná e Espírito Santo, por exemplo, enquanto tem participado de leilões de rodovias.

O leilão do túnel Santos-Guarujá está marcado para sexta-feira, 5, conforme decisão recente do Tribunal de Contas da União (TCU), que manteve o cronograma após mediação do presidente, Bruno Dantas, com o governo paulista e a Autoridade Portuária de Santos (APS).

Empresas apresentaram propostas para o leilão do túnel imerso Santos-Guarujá na sede da B3 nesta segunda-feira, 1º

Segundo o secretário de Parcerias em Investimentos de São Paulo, Rafael Benini, a mudança da data do certame - inicialmente previsto para 1º de agosto - para 5 de setembro ocorreu a pedido de interessados após roadshow na Europa realizado por ele e pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A declaração foi dada em entrevista ao programa Papo com Editor, do Broadcast Político.

O investimento total está estimado em R$ 6,8 bilhões, dos quais até R$ 5,1 bilhões virão de aportes públicos divididos igualmente entre Estado e União.

Em discussão há um século, o túnel Santos-Guarujá é uma demanda histórica dos moradores das duas cidades do litoral paulista. A expectativa é reduzir a travessia para poucos minutos e otimizar o fluxo logístico do Porto de Santos. O empreendimento será o primeiro do tipo imerso no Brasil, com 1,5 km de extensão - 870 metros deles submersos.

O contrato, estruturado em parceria público-privada (PPP), terá duração de 30 anos e envolverá construção, operação e manutenção da infraestrutura. O projeto integra o Novo PAC do governo federal.

Antes mesmo de sair do papel, a obra já se tornou alvo de disputa de narrativa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Publicamente, ambos exaltam a cooperação entre União e Estado; nos bastidores, contudo, aliados de cada lado disputam a paternidade política do empreendimento.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Anistia acusa forças sírias e aliados de executar 46 drusos

Flotilha de ajuda para Gaza parte de Barcelona após reviravolta do tempo

Venus Williams e Leylah Fernandez avançam nas duplas do US Open

Crianças ucranianas abrem ano letivo no subsolo

Presidente da Assembleia Legislativa de GO faz 'brincadeira' com tortura para anunciar concurso

Líder da Coreia do Norte cruzou a fronteira com a China de trem, diz mídia estatal

Justiça argentina proíbe divulgação de áudios gravados da irmã de Milei

CPMI pede preventiva de 'Careca do INSS' e de ex-presidente do instituto

CPMI do INSS aumenta ritmo de sessões e já quer ouvir ex-ministro de Lula na próxima semana

Quem é a estudante de veterinária acusada de gerenciar dinheiro do PCC

Exército irá impedir manifestações próximas a quartéis durante julgamento de Bolsonaro