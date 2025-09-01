Topo

GPA diz que família Coelho Diniz tem tido conversas "frutíferas" sobre conselho

01/09/2025 07h13

(Reuters) - O GPA disse na tarde do domingo que a família Coelho Diniz enviará a sua proposta de chapa de candidatos à eleição do conselho de administração nos próximos dias, e que está tendo conversas "frutíferas" com membros do atual conselho e representantes dos principais acionistas, conforme fato relevante.

A declaração foi feita com base em correspondência recebida na sexta-feira dos acionistas André Luiz Coelho Diniz, Alex Sandro Coelho Diniz, Fábio Coelho Diniz, Henrique Mulford Coelho Diniz e Helton Coelho Diniz, que ampliaram sua participação na companhia a quase 25% no dia 25 de agosto e pediram convocação de assembleia geral extraordinária para decidir sobre a destituição integral do conselho de administração e eleição de novos membros para o colegiado do varejista de alimentos.

O dono da marca Pão de Açúcar disse que dará início às providências cabíveis para a convocação da assembleia assim que receber as informações dos candidatos a serem indicados pelos acionistas da Família Coelho Diniz.

(Por Michael Susin em Barcelona)

