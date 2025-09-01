Golpe do amor com falso Elon Musk já soma 70 casos; idosa perdeu R$ 26 mil

Uma idosa perdeu R$ 26 mil em um golpe do amor no Rio Grande do Sul. No estado, a Polícia Civil já contabiliza cerca de 70 ocorrências envolvendo criminosos que se passam por Elon Musk para enganar vítimas.

O que aconteceu

O caso da idosa enganada levou polícia a identificar dezenas de golpes. O inquérito foi instaurado após a vítima ser convencida a pagar supostas taxas alfandegárias para liberar valores prometidos por alguém que se passava pelo empresário bilionário Elon Musk.

A Polícia Civil já identificou cerca de 70 ocorrências ligadas ao nome de Elon Musk no RS. Segundo o delegado Ajaribe Rocha Pinto, da 10ª DP de Porto Alegre, os registros estão distribuídos entre delegacias da capital, região metropolitana e interior. "As ocorrências aparecem em diferentes unidades", explicou ao UOL.

Não existe levantamento total dos prejuízos causados pelo golpe. O delegado afirma que as investigações podem ser concentradas em uma única unidade ou no Departamento de Crimes Cibernéticos.

Como funciona o golpe

Criminosos criam perfis falsos se passando por Elon Musk e iniciam conversas nas redes sociais. As vítimas são abordadas com mensagens carinhosas e promessas de relacionamento. Em alguns casos, os golpistas falam em casamento ou mudança para o Brasil para dar veracidade à história.

Após conquistar a confiança, os golpistas passam a pedir transferências bancárias. As justificativas variam entre taxas alfandegárias, desbloqueio de presentes enviados do exterior ou investimentos que supostamente trariam retorno às vítimas.

O delegado orienta que pessoas desconfiem de contatos virtuais que prometem enviar joias ou grandes somas de dinheiro. Rocha Pinto destaca que, nesses casos, é essencial bloquear imediatamente o contato e reunir provas. "Se for vítima, reúna os prints de conversas, comprovantes bancários e registre ocorrência policial", afirmou.

Outros casos

Em um outro caso, no ano passado, uma idosa de 79 anos foi induzida a comprar cartões Apple no golpe do amor. O golpista se passava por Musk e afirmava também ser dono da Apple. Ele convenceu a vítima, moradora de Toledo (PR), a adquirir os cartões como prova de amor. Ela dizia aos familiares que o empresário viria ao Brasil para se casar com ela e entregar uma quantia em dólares.

A vítima disse ter gasto entre R$ 3.000 e R$ 4.000 com cartões Apple. Após a compra, ela enviava as fotos dos cartões pelo WhatsApp ao suposto namorado. A polícia identificou que os números usados pelo golpista tinham código de discagem da Nigéria, o que reforçou a suspeita de atuação internacional.

Outra vítima, de 69 anos, perdeu R$ 150 mil em empréstimos. Moradora de Formosa (GO), ela conheceu o criminoso pelo Facebook e transferiu a conversa para o Telegram. O golpista dizia precisar de dinheiro para abastecer um jatinho e prometia dar joias em troca. Para atender aos pedidos, a vítima contraiu dois empréstimos —um de R$ 92 mil e outro de R$ 62 mil— e ainda cogitou vender a casa, avaliada em R$ 500 mil.

As mensagens recebidas pela vítima eram desconexas e com erros de concordância. Investigadores suspeitam da atuação de uma quadrilha internacional e afirmam que outras pessoas no Brasil também podem ter sido enganadas.

Elon Musk não tem qualquer ligação com esses crimes. A Polícia Civil reforça que golpes de amor costumam usar nomes de celebridades para atrair vítimas e que, diante de qualquer suspeita, é fundamental bloquear o contato e registrar ocorrência.