Generais não devem estar presencialmente no STF em julgamento por golpe

A maioria dos generais acusados, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de tentativa de golpe de Estado não deve comparecer presencialmente ao primeiro julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) por atentado contra a democracia.

O que aconteceu

Três generais e um almirante são réus por fazerem parte do chamado "núcleo crucial". Os advogados dos acusados disseram que seus clientes não devem comparecer ao STF. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, não respondeu. As defesas dos generais Braga Netto e Augusto Heleno e do almirante Almir Garnier disseram que eles não vão.

Braga Netto é o único que já está preso. Ele está detido em uma unidade militar no Rio de Janeiro desde dezembro do ano passado por suspeita de agir para tentar obstruir as investigações. Sua defesa nega a acusação e já pediu reiteradas vezes sua soltura, o que não foi concedido pelo STF. Ele precisaria pedir para viajar até Brasília. Em junho, ele voou em avião de carreira para fazer uma acareação com o ex-ajudante de ordens Mauro Cid.

Alta cúpula militar está no banco dos réus. Hoje na reserva, os generais chegaram à mais alta patente militar, com quatro estrelas.

Bolsonaro ainda é dúvida. Segundo a Folha, ele ainda avalia a situação e sua condição de saúde. Como cumpre prisão domiciliar, ele precisa solicitar com antecedência para que o ministro Alexandre de Moraes autorize que ele se desloque ao Supremo. O trajeto deve ser acompanhado de policiamento e monitorado.

Julgamento pode avançar no horário. Bolsonaro precisa voltar para casa antes das 19h, mas alguns dias da sessão podem passar desse horário. O ex-presidente chegou a acompanhar in loco, sem avisar a imprensa de que iria, o julgamento da Primeira Turma quando houve a análise sobre o recebimento da denúncia, em março.

Delator também não deve comparecer. O tenente-coronel Mauro Cid, que fechou acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal, não deve ir presencialmente ao Supremo. Sua defesa é a primeira a se manifestar, após o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e a leitura do relatório de Moraes, que dá início ao caso.

Julgamento deve durar duas semanas. A Primeira Turma marcou sessões extraordinárias até 12 de setembro para analisar o processo.

Torres sinalizou interesse em ir. Ex-ministro da Justiça, Anderson Torres foi o único que indicou que deve ir ao STF. O ex-diretor da Abin e atualmente deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) sinalizou que pretende ir apenas no dia em que seu advogado for se manifestar.

Julgamento será aberto ao público. Com um esquema reforçado de segurança e poucos lugares disponíveis, o STF abriu o credenciamento para o público em geral que estiver interessado em acompanhar o julgamento no tribunal. A corte já separou 80 lugares na sala de sessões para a imprensa.

Os réus e seus crimes, segundo a PGR

Jair Bolsonaro

liderar organização criminosa armada;

tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito;

tentativa de golpe de Estado;

dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima;

deterioração de patrimônio tombado.

Alexandre Ramagem

crimes de organização criminosa armada;

tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

tentativa de golpe de Estado.

Almir Garnier

crimes de organização criminosa armada;

tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

tentativa de golpe de Estado;

dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima;

deterioração de patrimônio tombado.

Anderson Torres

crimes de organização criminosa armada;

tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

tentativa de golpe de Estado;

dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima;

deterioração de patrimônio tombado;

concurso material.

Augusto Heleno

crimes de organização criminosa armada;

tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

tentativa de golpe de Estado;

dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima;

deterioração de patrimônio tombado.

Mauro Cid

crimes de organização criminosa armada;

tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

tentativa de golpe de Estado;

dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima;

deterioração de patrimônio tombado.

Paulo Sérgio Nogueira

crimes de organização criminosa armada;

tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

tentativa de golpe de Estado;

dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima;

deterioração de patrimônio tombado.

Braga Netto