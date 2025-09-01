Fundos passam a apostar na alta da soja na semana até 26 de agosto

São Paulo, 1 - Fundos de investimento passaram a apostar na alta da soja na Bolsa de Chicago (CBOT) na semana encerrada em 26 de agosto. De acordo com dados da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), a posição líquida desses participantes passou de vendida em 1.753 lotes para comprada em 19.145 lotes.No período, os fundos diminuíram suas apostas na queda dos preços do milho. A posição líquida vendida caiu 3,23%, passando de 114.637 para 110.935 lotes. Já no trigo, o saldo vendido diminuiu 17,3%, de 100.166 para 82.859 lotes.