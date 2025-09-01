Flotilha de ajuda para Gaza parte de Barcelona após reviravolta do tempo

MADRI (Reuters) - Uma flotilha com dezenas de barcos carregados com ajuda humanitária para Gaza partiu do porto de Barcelona na noite desta segunda-feira, após serem forçados a retornar ao porto, mais cedo, por causa do tempo fechado, mostraram imagens da Reuters.

Alguns dos barcos da Missão Global Sumud Flotilla tocaram suas buzinas ao deixar o porto.

"Palestina livre, livre", gritaram alguns ativistas no porto.

Ativistas pró-palestinos, incluindo a ativista climática Greta Thunberg e o ator de Game of Thrones, Liam Cunningham, estão na flotilha de várias dezenas de barcos que tem como objetivo romper o bloqueio naval de Israel e entregar alimentos e suprimentos humanitários ao enclave, devastado por quase dois anos de guerra.

Israel argumenta que o bloqueio naval imposto em 2007 é necessário para impedir o contrabando de armas para o grupo militante palestino Hamas. O país descreveu outras tentativas de rompê-lo -- inclusive uma que incluiu Thunberg em junho -- como um golpe de propaganda em apoio ao Hamas.

(Reportagem de Charlie Devereux; Reportagem adicional de Emma Pinedo)