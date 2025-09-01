Flotilha com ajuda para Gaza retorna a Barcelona devido às condições climáticas

Os ventos fortes no Mediterrâneo obrigaram a flotilha que havia zarpado no domingo com ajuda humanitária e centenas de ativistas, como a ambientalista Greta Thunberg, a retornar a Barcelona, informaram os organizadores nesta segunda-feira (1º).

"Devido às condições climáticas inseguras (...) retornamos ao porto para esperar a tempestade passar", afirma um comunicado da 'Global Sumud Flotilla', sem explicar em que momento os navios retornaram.

bur-imm/avl/pc/fp/aa

© Agence France-Presse