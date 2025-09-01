Fed deve ser independente e cometeu erros, diz Bessent

Por Jeff Mason e Andrea Shalal

ARLINGTON, Virgínia (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta segunda-feira que o Federal Reserve é e deve ser independente, mas afirmou que o banco central norte-americano "cometeu muitos erros" e defendeu o direito do presidente dos EUA, Donald Trump, de demitir a diretora do Fed Lisa Cook por alegações de fraude hipotecária.

Trump tem criticado o Fed e seu chair, Jerome Powell, há meses por não reduzir a taxa de juros e, recentemente, atacou Powell por causa de uma reforma cara da sede do banco em Washington.

"O Fed deve ser independente. O Fed é independente, mas eu também acho que eles cometeram muitos erros", disse Bessent à Reuters em uma entrevista em Washington.

Perguntado se os esforços do governo para remover Cook pareciam uma tentativa de dar a Trump a chance de nomear uma maioria na diretoria do Fed, Bessent disse: "Bem, ou vocês estão tendo que fazer o trabalho do Fed por eles?".

Bancos centrais independentes são amplamente vistos como cruciais para um sistema financeiro global estável.

Bessent disse que a composição da diretoria do Fed -- com chefes de bancos regionais -- significa que o presidente não poderia "aparelhar a diretoria".

Bessent rejeitou a ideia de que os mercados estavam perturbados pelas ações do governo Trump. "(O) S&P 500 está em um novo pico e os rendimentos dos títulos estão bons. Portanto, ainda não vimos nada", disse ele.

O secretário disse acreditar que a diretora deveria ser afastada ou deixar o cargo se as alegações contra ela forem verdadeiras, e destacou que ela não as negou.

Na semana passada, Trump demitiu Lisa Cook, a primeira mulher negra a fazer parte da diretoria do Fed, depois que o chefe nomeado por Trump da Agência Federal de Financiamento Imobiliário, William Pulte, a acusou de fraude hipotecária. Pulte pediu ao Departamento de Justiça que investigasse a acusação. O departamento não apresentou acusações contra ela.

A diretora e seus apoiadores afirmam que as alegações de fraude são um pretexto para removê-la de modo que Trump pudesse nomear um aliado para o banco central que promoveria seus desejos políticos. Ela está processando Trump e o Fed, dizendo que Trump não tinha autoridade legal para removê-la.

"Fiquei muito surpreso com o fato de o Fed não ter feito uma análise independente", disse Bessent. "Ela não disse que não fez isso. Ela está apenas dizendo que o presidente não pode demiti-la. Há uma grande diferença."

Bessent disse que o Senado deveria agir rapidamente para confirmar Stephen Miran, presidente do Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca, para um cargo temporário, substituindo Adriana Kugler, que renunciou em 1º de agosto.