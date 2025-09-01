Topo

Notícias

Ex-boxeador Joe Bugner, que lutou com Ali pelo título mundial, morre aos 75 anos

01/09/2025 13h02

O ex-boxeador Joe Bugner, que lutou contra lendas do ringue como Muhammad Ali e Joe Frazier nos anos 1970, morreu aos 75 anos, informou o Conselho Britânico de Controle do Boxe (BBBoC) nesta segunda-feira (1º).

"É com grande tristeza que informamos que o ex-campeão britânico, europeu e da Commonwealth dos pesos pesados e desafiante pelo título mundial Joe Bugner faleceu em sua casa de repouso em Brisbane, Austrália", escreveu o BBBoC em comunicado.

Bugner, que nasceu na Hungria e se naturalizou britânico, enfrentou Ali e Frazier em 1973, antes de desafiar Ali pelo título mundial dos pesos pesados em 1975. Ele perdeu os três combates por pontos.

Em 32 anos de carreira, foram 83 lutas com 69 vitórias, 13 derrotas e um empate. Ao se aposentar, em 1999, se mudou para a Austrália, onde passou os últimos anos de sua vida acometido pela demência.

Bugner era uma criança refugiada quando emigrou para a Grã-Bretanha fugindo com sua família da invasão soviética à Hungria em 1957. Ele foi três vezes campeão europeu e também campeão britânico e da Commonwealth.

Após pendurar as luvas, Joe Bugner teve vários papéis em filmes, principalmente ao lado do ator Bud Spencer.

jw/smg/iga/mcd/cb/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

VerÃ£o de 2025 foi o mais quente registrado no Reino Unido

Ex-boxeador Joe Bugner, que lutou com Ali pelo título mundial, morre aos 75 anos

Anormal seria se não houvesse tensão por causa do 8 de janeiro, diz Barroso

Área tratada com aplicação de defensivos cresce 3,1% no Brasil no 1º semestre

EUA endurecem vistos para brasileiros, reforçam política migratória e ameaçam turismo

Chegada de 46 afegãos e legado de Merkel inflamam debate migratório na Alemanha

'Bolsonaro deve cumprir pena em cela, não em casa', defende jurista

Chance de La Niña na Primavera deste ano já supera 50%; veja os possíveis efeitos

Guiana apoiará 'tudo' que combata 'qualquer ameaça' à sua segurança após mobilização dos EUA

Cantor sertanejo é morto a tiros por homens que fingiam ser policiais em MS

Landim: 'Lição do julgamento é que democracia é nossa, não dos militares'