Estes 7 itens vão te salvar no The Town e em outros festivais; confira

O The Town acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Com nomes importantes do cenário musical nacional e internacional, como Katy Perry, Mariah Carey, Backstreet Boys, Green Day, Ivete Sangalo e Iza, o festival promete agitar a capital paulista.

Se você já está se organizando para curtir muitas horas de música, sabe que não dá para passar perrengue. Ficar sem bateria do celular, tomar chuva e perder itens pessoais são os problemas mais comuns enfrentados por quem vai a festivais. Mas calma. Selecionamos sete produtos indispensáveis que vão te salvar no The Town. Confira nossa lista e depois é só arrumar a mochila.

Carregador portátil

O power bank Basike de 22,5W possui dois cabos integrados e promete carregamento rápido. A marca afirma que o acessório é compatível com diferentes dispositivos e ajusta a potência automaticamente para evitar sobrecargas. Segundo a empresa, a bateria tem cinco camadas de proteção e conta com painel digital para acompanhar o nível de carga.

Doleira antifurto

A pochete doleira tem um design fino e discreto, com 13 x 25 cm, para uso sob as roupas. A marca destaca o sistema antifurto para proteger pertences e o cinto ajustável, que promete encaixe confortável para diferentes tipos de corpo.

Segundo o fabricante, o material é resistente à água e os compartimentos internos permitem organizar dinheiro, documentos, cartões e itens essenciais de forma prática.

Capa de chuva

Segundo o fabricante, essa capa de chuva foi desenvolvida com foco em durabilidade e sustentabilidade, permitindo uso prolongado e redução de desperdício. A marca afirma que o modelo conta com tecido grosso, capuz transparente para maior visibilidade e mangas longas para cobertura completa. Ainda segundo a empresa, o produto possui fechamento frontal com botões para facilitar o uso.

Boné

O boné da A&A é produzido em sarja e traz aba curva com ajuste traseiro. O produto tem 12 cm de altura por 16 cm de largura e, segundo o fabricante, possui caimento confortável.

Embalagem para alimentos

Os sacos herméticos da Ziploc servem para armazenar alimentos e estão entre os itens permitidos no festival. A marca destaca o sistema de abertura fácil, pensado para ser prático, e o material BPA free, seguro para contato com alimentos. De acordo com a empresa, a vedação garante maior preservação.

Lenço umedecido com álcool 70%

O lenço umedecido antisséptico SemBac álcool 70% promete limpeza para mãos e superfícies, eliminando 99,9% das bactérias. A marca afirma que o produto é ideal para situações sem acesso à água e sabão, como na hora de uma refeição no festival, por exemplo. O fabricante também diz que sua fórmula é dermatologicamente testada e eficaz na higienização de objetos como celulares.

Protetor solar em creme

Protetor solar é outro item que não pode faltar, mas, atenção, porque só é possível levar a versão em creme. Segundo a Neutrogena, o protetor solar facial para pele oleosa Sun Fresh Derm Care sem cor e com FPS 30 ajuda a prevenir queimaduras solares, controla a oleosidade por 12 horas, possui complexo antioxidante rejuvenescedor e tem efeito mate de longa duração. Ainda de acordo com a marca, a textura é ultraleve e sequinha.

