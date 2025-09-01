Topo

Espanhola Acciona se credencia para leilão de túnel submarino Santos-Guarujá

01/09/2025 16h45

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa espanhola de engenharia Acciona apresentou a documentação para participar do leilão de construção e operação do primeiro túnel submarino do Brasil, a ligação entre as cidades de Santos e Guarujá em São Paulo, afirmou a companhia nesta segunda-feira.

A companhia disse que apresentou a proposta de forma independente, sem participar de consórcio.

O projeto, que prevê investimentos de cerca de R$7 bilhões, terá aporte público de até R$5,1 bilhões. O túnel terá cerca de 1 quilômetro e o prazo do contrato será 30 anos na modalidade de Parceria Público-Privada (PPP).

O túnel permitirá o fluxo de automóveis, caminhões e ônibus, além de pedestres. Segundo dados do governo do Estado, 28 mil pessoas cruzam diariamente as duas margens por meio de balsas e barcos.

O critério de vitória no leilão é de maior desconto sobre a contraprestação pública máxima e desconto sobre aporte público total máximo, segundo informações do governo federal.

Atualmente, entre as principais obras tocadas pela Acciona no Brasil está a linha 6-laranja do metrô de São Paulo, também em regime de PPP com o governo do Estado. A linha terá 15,3 quilômetros e 15 estações.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

