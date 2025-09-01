Topo

Notícias

Eduardo Paes tem 54,8% das intenções de voto para o governo do RJ, diz pesquisa

Rio

01/09/2025 14h00

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), desponta como o favorito para a disputa ao governo do Estado nas eleições do ano que vem. Levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira, 1º de setembro, mostra Paes com 54,8% das intenções de voto no primeiro turno - com 30 pontos porcentuais a mais do que a soma dos demais nomes sondados.

Na sequência, aparecem o ex-deputado federal Washington Reis (MDB), com 10,6%; o deputado estadual Rodrigo Bacellar (União Brasil), com 7,8%; a vereadora do Rio Monica Benicio (PSOL), com 4,4%; e o médico Italo Marsili (sem partido), com 1%.

Em outro cenário, com a presença do senador Flávio Bolsonaro (PL) como candidato ao governo, Paes mantém a dianteira na pesquisa, mas com uma margem menor de vantagem. O atual prefeito aparece com 50,6% e o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 30,5%.

Disputa ao Senado

Diferentemente do cenário para o governo do Estado, Flávio Bolsonaro lidera a disputa ao Senado, com 33,4% das intenções de voto no levantamento estimulado - quando uma lista de nomes é apresentada aos entrevistados.

Na sequência, aparecem a deputada federal Benedita da Silva (PT), com 26,4%; o governador Cláudio Castro (PL), com 25,6%; Washington Reis (MDB), com 14,9%; o ex-prefeito do Rio Marcelo Crivella (Republicanos), com 14,4%; o ex-deputado federal Alessandro Molon (PT), com 10,9%; o deputado federal Pedro Paulo (PSD), com 9%; o ex-deputado federal Fabiano Horta (PT), com 4%; o deputado federal Otoni de Paula (MDB), com 2,5%; e o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL), com 2,2%.

Duas cadeiras ao Senado estão em disputa em cada Estado. O PL e os partidos de direita ainda discutem quem serão os candidatos no Rio. A primeira vaga na chapa será de Flávio Bolsonaro e a segunda tende a ser de Castro, que busca o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Como mostrou a Coluna do Estadão, aliados de Castro apostam no pastor Silas Malafaia para convencer Bolsonaro a lançá-lo candidato ao Senado em 2026.

A articulação ocorre após Bolsonaro cogitar, nos bastidores, indicar o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, para a segunda vaga na Casa legislativa ano que vem.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Maduro denuncia que oito embarcações dos EUA com 1.200 mísseis 'apontam para a Venezuela'

Eduardo Paes tem 54,8% das intenções de voto para o governo do RJ, diz pesquisa

Papa recebe um dos principais defensores dos católicos LGBTQIA+

Quem é o empresário que tentou fugir de lancha de operação da PF contra PCC

Menino de 11 anos é morto a tiros ao brincar de tocar campainha nos EUA

Moraes libera visita de Lira a Bolsonaro na véspera de julgamento

'Não tenho medo', diz Gattuso antes da estreia à frente da seleção italiana

Barroso: 7 de setembro deve ocorrer dentro da normalidade, mesmo com desenrolar de julgamento

Julgamento de Bolsonaro e demais réus exige serenidade, sem interferências, diz Barroso

Julgamento sobre tentativa de golpe de Estado pode ser marco para democracia brasileira, diz Barroso

Alta Mogiana encerra colheita de café 2025 com produtividade até 30% menor